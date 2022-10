North West Rocks D&G Platforms à Milan avec maman Kim Kardashian – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

Nord Ouest peut être jeune, mais elle a déjà un style incroyable ! La fille de neuf ans de Kim Kardashian et Kanye West a montré une tenue à la mode qui comprenait un blazer noir, un pantalon noir ample et des plates-formes noires Dolce & Gabbana, alors qu’elle posait pour des photos à Milan, en Italie, tout en visitant sa mère. Elle avait également de longues tresses dans les cheveux alors qu’elle posait pour de superbes photos qui ont été publiées sur la page Instagram de Kim le 1er octobre.

Plus à propos Nord Ouest

En plus de North, les deux autres enfants de Kim, dont son fils Saint6 ans et sa fille Chicago, 4, est apparu sur d’autres photos qui faisaient partie du message. Leurs visages sont apparus sur des photos qui avaient un effet de collage et ils étaient tous les deux pleins de sourires. Le seul absent du voyage était le plus jeune fils de Kim, Psaume3.

Une fois les clichés publiés, les followers de Kim n’ont pas pu s’empêcher de complimenter ses enfants. “Magnifique”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a commenté à quel point North avait l’air adulte. Un troisième l’a qualifiée de “mignonne” et beaucoup d’autres ont laissé de simples emojis souriants ou aux yeux de cœur.

Avant que Kim ne publie les dernières photos de North, ils ont tous deux fait tourner les têtes lors d’une autre apparition à Milan. C’était quand ils quittaient leur hôtel pour se rendre au siège de la mode Dolce & Gabbana le 25 septembre. Kim portait une mini-robe bustier à col haut, des bas noirs transparents et des gants noirs avec une enveloppe assortie alors que ses cheveux blonds platine étaient tirés en haut. North avait l’air tout aussi génial dans une longue veste noire surdimensionnée, un crucifix et une élégante paire de lunettes de soleil.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Quand North n’attire pas l’attention pour son style épique comme Kim, elle le fait pour son basket. Le mini-moi de Kim et Kanye a eu des jeux réguliers cette année et ses parents se présentent souvent pour l’encourager. Ils se présentent également à plusieurs de ses pratiques, comme celle à laquelle Kim a été repérée le mois dernier. La mère et la fille aimantes ont montré leur lien avec un câlin alors qu’elles retournaient à leur voiture après la séance d’entraînement.