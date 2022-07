North West Rocks Balenciaga Crocs, tenant Chicago à l’extérieur de l’hôtel de New York – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : WavyPeter / SplashNews.com

Nord Ouest est une grande soeur si aimante! celui de Kim Kardashian fille aînée, 9 ans, a porté sa sœur cadette Chicago, 4, alors qu’ils se dirigeaient vers leur hôtel à New York le mercredi 14 juillet. Kim, 41 ans, avait l’air heureuse de rentrer à l’hôtel, alors que North souriait aux passants, avec sa petite sœur avec elle.

Plus à propos Nord Ouest

Tout comme sa mère, North a montré son sens aigu de la mode, avec un t-shirt noir surdimensionné et un jean gris, mais elle a vraiment lié sa tenue avec une paire de Balenciaga Crocs noirs, qui se vendent 950 $, selon Agitation. Malheureusement, le design que North a secoué n’est pas disponible sur le site Web de Balenciaga, et ils sont épuisés par Nordstrom. North est clairement une fan de Balenciaga, puisqu’elle a été vue avec un sac à main de la marque de luxe à New York plus tôt dans la semaine.

Semblable à North, Kim a porté une tenue entièrement noire avec une veste en cuir, des leggings et des talons. Elle portait également une paire de lunettes de soleil surdimensionnées et avait les cheveux attachés en une queue de cheval serrée. Contrairement à sa sœur et sa mère, Chicago portait une adorable combinaison rose, comme sa grande sœur la portait. Les filles semblaient avoir passé un bon moment avec leur mère. Plus tôt dans la nuit, Kim a posté un selfie d’elle-même et des filles dans un restaurant ensemble sur son histoire Instagram, et elles avaient toutes de grands sourires sur leurs visages.

Les enfants Kardashian les plus mignons : découvrez des photos de North West, Dream, Saint et plus

Kim et North sortent tout juste d’un amusant voyage mère-fille à Paris pour la Fashion Week. Ils semblaient avoir passé un bon moment pendant le voyage, profitant de tout ce que la Ville Lumière a à offrir. La fondatrice de SKIMS et sa fille ont noué des liens avec des journées à la plage, où Kim lui a fait faire un tour sur le dos, et des visites touristiques, notamment au Louvre, où North a pu voir l’œuvre d’art classique : le Mona Lisa.