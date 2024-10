North West révèle ses projets futurs « impertinents » au milieu des retombées de Kanye West

North West révèle ses projets futurs dans une rare mise à jour

L’énergie charismatique de North West prouve que la fille aînée de Kim Kardashian et Kanye West est prête à conquérir le monde.

Au cours d’un tête-à-tête exclusif avec sa mère, North a partagé ses réflexions sur le fait de se faire photographier sans son consentement.

Elle a déclaré à la mère de quatre enfants : « J’aime prendre des photos de moi, mais je n’aime pas quand les paparazzi le font.

« Quand je me réveille et qu’il y a tellement de paparazzi, je me dis : ‘Yo, je vais te poursuivre en justice.’ Si je suis prêt, si je ne suis pas fatigué, si ma tenue est bonne, je me dis : ‘D’accord, je pourrais prendre une photo.' »

Kim a fait l’éloge de sa fille, affirmant que la fillette de 11 ans lui avait appris à être patiente dans les moments désespérés.

S’exprimant sur Les Kardashians, la femme de 44 ans a déclaré : « Elle m’apprend la patience. Elle m’a beaucoup appris sur la vie. »

Pour ceux qui ne le savent pas, North a une présence considérable sur les réseaux sociaux puisqu’elle partage un énorme compte avec sa mère qui compte environ 19,2 millions de followers.

Sur le plan professionnel, cette dernière, qui a déjà un swag de rappeur, prépare son prochain album L’abandon scolaire à l’élémentaire.

Cela rend hommage à son père rappeur, Kanye West, qui a sorti son premier album, Le décrochage universitaire, en 2004.