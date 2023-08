North West ressemble à Kanye West lors d’un voyage au Japon avec Kim Kardashian – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Nord Ouest10 ans, a canalisé son père Kanye Ouest, 46 ans, dans une nouvelle vidéo TikTok. La jeune talent est en vacances au Japon avec sa maman Kim Kardashianet a dansé sur « American Boy » de Estelle dans le clip, tout en portant ce qui semblait être le même ou un polo à manches longues bleu et orange Ralph Lauren similaire que le rappeur portait lors d’une apparition sur TRL de MTV en 2004. Elle portait également un pantalon gris, des bottes noires et un collier. alors que ses cheveux étaient tirés en arrière, elle a été rejointe par Kim, qui portait un haut court et un pantalon noirs, et des amis, qui ont également synchronisé leurs lèvres et dansé.

Le dernier look de North inspiré de Kanye n’est pas la première fois qu’elle affiche le même style que son père. Lors de la Fashion Week Haute Couture à Paris, elle portait une veste universitaire bleue en l’honneur du créateur de « Jesus Walks ». Il s’agissait de sa première marque de mode, Pastelle, qu’il a fondée en 2004, et elle l’a associé à des lunettes de soleil à monture bleue assorties. Il portait cette veste aux American Music Awards en 2008.

Lorsque North ne fait pas la une des journaux pour avoir suivi les traces de Kanye, elle le fait pour créer du contenu épique avec sa mère. Le pré-adolescent et fondateur de SKIMS a récemment filmé une vidéo montrant ce dernier sauter à la corde sur les très longues tresses du premier. « Raiponce Raiponce saute dans mes cheveux », sous-titrait le clip, également pris au Japon.

North et Kim sont connus pour partager souvent des clips mémorables sur leur page TikTok commune. On les voit également souvent aller et revenir des matchs de basket-ball de North. La maman adorée a emmené sa fille aînée et son équipe de basket-ball dîner à Los Angeles, en Californie, plus tôt ce mois-ci, et il semblait qu’ils avaient tous passé un bon moment.

Le duo mère-fille sait aussi cuisiner ensemble. Le mois dernier, ils ont partagé une vidéo d’eux préparant une tarte aux pommes. Le clip est devenu plus intéressant lorsque North a remarqué une araignée rampant sur le mur, ce qui a incité Kim à venir à son secours en la tuant avec une serviette en papier. « Tu sais que je t’aime quand je fais ça », a plaisanté la courageuse mère.