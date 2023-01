North West Pranks Sister Chicago avec un filtre de visage drôle dans le nouveau TikTok – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Splashnews

S’il y a une chose pour laquelle les grands frères et sœurs sont doués, c’est pour faire des farces à leurs petits frères et sœurs. Prendre Nord Ouest, par exemple. Dans une vidéo récente publiée sur le compte @KimAndNorth TikTok, North, 9 ans, appelle sa sœur, 4 ans Chicago Ouest, pour faire une danse amusante pour TikTok. “Je vais juste te couvrir le visage”, dit North avant de retirer sa main. Chi la fait alors se tortiller avant que North ne remarque quelque chose. « Chi ! Qu’est-ce qui ne va pas avec ton visage !” l’aîné des enfants de Kim Kardashian et Kanye “Ye” West dit, soulignant comment l’un des yeux de Chi est plus bas que l’autre.

@kimandnorth ♬ son original – Kim et North

De toute évidence, Chi n’avait pas entendu parler de filtres vidéo. “Tu as fait ça!” dit-elle à sa sœur aînée, qui s’émerveille de son nouveau look. North essaie de « le remettre en place », mais cela ne fonctionne pas. “Oh mon Dieu, Chi ! Va te regarder dans le miroir », dit North à sa sœur. Après que Chi ait vu que son visage allait bien, North assure à son frère que “ce miroir est brisé”. Lorsque Chi regarde dans le téléphone de North, elle voit que ses yeux sont à nouveau inégaux. « Le miroir est cassé, Chi », dit North à travers le filtre audio. “Oh, mon Dieu, Chi ! Tu vas être coincé comme ça !

À ce stade, North est sur le point d’héberger une Punk revival quand elle aura 18 ans. À la mi-décembre, North a fait semblant de raser les sourcils de Kim avant de montrer à sa mère à quoi elle ressemblait (tout en mettant secrètement le filtre “Thin Brows”.) “North, ce n’est pas drôle”, a déclaré Kim , 42. Alors que certains soupçonnaient que la vidéo était «mise en scène» – Kim dormait avec un visage plein de maquillage, semblait-il – ils étaient toujours «rolllllinggggg» à ce qu’ils ont vu.

Quelques jours plus tard, North est passée à la vieille école dans ses farces en sortant un eye-liner liquide KKW pour peindre Psaume Ouestle visage pendant qu’il dormait. North a laissé libre cours à sa créativité, couvrant la tasse de son petit frère, et quand elle a fini, elle a laissé l’eye-liner sur une poupée Elf On The Shelf à proximité.

En novembre, Kim et North ont participé à un sketch audio viral. Alors que Kim coiffait North, la jeune fille s’écarta violemment. North a fait de son mieux pour synchroniser les lèvres sur “Don’t Play With It” de Lola Brooke pi. Billy B.comme si elle lançait un message à sa mère.

Alors que le compte TikTok de North a été un sujet de division entre les parents de North (“Et ne l’ai pas du tout TikTok si je n’approuve pas ça”, a dit Ye, 45 ans), Kim et North se sont amusés sur le compte. Vers la fin de 2022, North a transformé Chi en son mini-moi, habillant sa petite sœur avec ses vêtements. Kim et North ont également déclaré qu’ils étaient “meilleurs amis pour la vie” dans une autre vidéo (bien que North se soit moqué de la combinaison “caution tape” de Kim dans une vidéo, prouvant que personne n’est à l’abri de North West.)

