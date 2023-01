North West nourrit ses Poméraniens avec de la nourriture humaine dans un nouveau TikTok: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Laurent VU/SIPA/Shutterstock

En ce qui concerne les KarJenners, personne n’aime TikTok plus que Nord Ouest9. La préadolescente a même utilisé l’application le 8 janvier pour partager un délicieux repas qu’elle a préparé pour ses chiots de Poméranie, Sushi et Saké! “Les assiettes de chien du Nouvel An”, lit-on dans la légende de la vidéo. Bien que Northie ne soit pas sur les photos, on pouvait voir ses mains en train de préparer le dîner du chien – qui comprenait notamment de la nourriture humaine. Accompagné de saumon frais, Kim KardashianLa fille de a préparé ce qui suit pour ses animaux de compagnie : un morceau de laitue, du beurre de cacahuète, du riz, des carottes, des morceaux de poire et des friandises pour chiens en forme de cœur.

@kimandnorth #écran vert ♬ chose certaine –

Dans une re-publication de la vidéo par les fans, beaucoup de Les Kardashian les adeptes de la star ont parlé de la savoureuse nourriture pour chiens ! “Ils sont mieux nourris alors [sic] la plupart des chiens », a noté un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté:« Avouons-le, ces chiens vivent et mangent probablement mieux que la plupart d’entre nous commentant ce post. Un troisième fan n’a pas pu s’empêcher de demander à l’enfant de neuf ans de lui préparer un délicieux repas à essayer. “North Cook for me :((“, a écrit l’adepte hilarant.

L’adorable vidéo survient quelques semaines seulement après que la fondatrice de SKIMS a été critiquée pour avoir apparemment gardé les animaux de compagnie dans son garage, comme l’avait précédemment rapporté Le courrier quotidien. Lorsque Kim a partagé un clip supprimé depuis de la configuration de Noël de Sushi and Sake dans son garage, via TikTok, de nombreux détectives en ligne étaient contrariés que ses chiens ne soient pas à l’intérieur de la maison. “Paris-HiltonLes chiens de vivent mieux que ces chiens », a noté une personne sur la vidéo republiée, tandis qu’un deuxième adepte a ajouté:« Oui, j’ai l’énorme sentiment qu’ils ne quittent jamais vraiment ce garage.

Pendant ce temps, d’autres ont applaudi à la défense de Kim. « Dans le garage et ils ont toujours leur propre sapin de Noël. Ces chiens vont parfaitement bien lol », a écrit un support. Un deuxième fan de la bombe brune a même affirmé qu’ils aimeraient être ravis de s’installer dans le garage du milliardaire. “J’adore aussi vivre dans le garage de Kim”, ont-ils plaisanté de manière hilarante. Enfin, un autre fan inconditionnel de Kim a ajouté que les chiots vivaient probablement mieux qu’eux. “Ils ont toujours une vie meilleure que moi tbh”, ont-ils écrit.

North et le toutou de sa mère, TikTok, arrivent également deux jours seulement après que le duo mère-fille a utilisé la même application pour partager une vidéo très intéressante. Dans le clip du 6 janvier, North s’est déguisée en son père, Kanye West, 45 ans, tandis que Kim se synchronisait sur les lèvres de sa chanson à succès “Bound 2” avec North. Malgré le récent divorce de Kimye, la fière maman de quatre enfants a souri pour créer une vidéo d’amour avec son mini-moi. De plus, Kim a notamment joué dans le clip de la chanson à succès en 2013, environ un an avant qu’elle et Ye ne se marient. Outre Northie, le rappeur et Kim partagent trois autres enfants : Saint7, Chicago3 et Psaume Ouest3.

