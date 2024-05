North West injustement critiqué pour son rôle dans « Le Roi Lion »

La fille de Kanye West et Kim Kardashian Nord Ouest prend de la chaleur après monter sur scène dans une production du week-end du Memorial Day de « Le Roi Lion » au Hollywood Bowl. Le concert spécial en direct était un événement de deux nuits honorant le 30e anniversaire du film d’animation.

Les acteurs noirs de Broadway réfléchissent à l’importance de l’inclusivité au théâtre

Mais North n’avait pas n’importe quel rôle – elle n’était pas dissimulée quelque part sous le nom de « Girafe numéro un ». Le jeune homme de 10 ans était l’une des stars, jouant le rôle du jeune Simba et chantant la chanson à succès « I Just Can’t Wait to Be King ». Parmi les autres invités célèbres figuraient Jeremy Irons, Nathan Lane, Jennifer Hudson et Jason Weaver, qui a exprimé Young Simba dans le film de 1994.

Bien que la fière maman Kim rayonnait de fierté devant la performance de sa fille, la réaction des médias sociaux a été rapide et furieuse de la part de ceux qui pensaient que North n’avait pas à jouer le rôle principal.

« Je suis désolé, mais choisir North West pour incarner Simba alors qu’il y a des centaines d’enfants de théâtre correctement formés avec des coachs vocaux, des compétences en danse et de l’expérience était un choix HORRIBLE. Cela remet définitivement en question la crédibilité du directeur de casting. Vous avez laissé Kim payer pour gâcher votre émission. a écrit @_RichieDinero sur X.

Mais tout le monde n’était pas d’accord avec l’indignation selon laquelle North West s’est appuyée sur sa connexion avec Kardashian pour décrocher son rôle. L’auteur Marc Lamont Hill a soutenu que le népotisme n’est pas nouveau à Hollywood. Lorsqu’il s’agit de casting, dit-il, les yeux et la vente de billets l’emportent souvent sur le talent. Je veux dire, as-tu vu « Ventre?»

« Dans chaque film, chaque pièce de théâtre, chaque domaine de la culture pop, quelqu’un choisit quelqu’un qui n’est pas très bon… Nous mettons des rappeurs dans des films depuis 30 ans… et la raison pour laquelle nous le faisons est parce que les gens sont célèbres. et des gens célèbres apportent des billets », il a dit à TMZ.

Il y a beaucoup de bébés nepo qui méritent totalement tout cet éclat, notamment Zoë Kravitz, John David Washington, Rashida Jones, Maya Rudolph et, bien sûr, Tracee Ellis Ross.

Mais sourds ou pas, les producteurs de la série savaient ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont choisi North pour incarner Young Simba. Nous ne parlerions probablement même pas de cette production sans tous ces bavardages. Et parce que les gens en parlent maintenant, encore plus de gens voudront voir (et juger) la performance de North par eux-mêmes dans « Le Roi Lion au Hollywood Bowl ». diffuse sur Disney+.