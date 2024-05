North West fait ses débuts en chantant au Hollywood Bowl au concert « Le Roi Lion »

Certains disent que les Kardashian sont la version hollywoodienne de la famille royale… et maintenant Kim Kardashian et Kanye Ouest Le premier-né de est prêt à remporter la couronne !

North West interprète « I Just Can’t Wait to Be King » lors du concert du 30e anniversaire du Roi Lion au Hollywood Bowl hier soir 🦁

Nord Ouest a fait ses débuts en chantant au Hollywood Bowl vendredi soir… en interprétant « I Just Can’t Wait to Be King » lors du concert live « The Lion King » du Bowl.

la voici en train de chanter « I Just Can’t Wait to Be King » au Hollywood Bowl de Los Angeles pic.twitter.com/TP30tXlLO3

Vous étiez également présent, ressemblant à un papa fier… Kris Jenner avec Kourtney Kardashian et Travis Barker étaient également présents pour l’événement et l’ovation debout de North.

Un orchestre complet a interprété le Hans Zimmer Une partition primée aux Oscars… avec une liste de chansons comprenant Elton John les classiques « Can You Feel The Love Tonight », « Circle of Life » et « Hakuna Matata », pour n’en nommer que quelques-uns.