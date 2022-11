North West fait le maquillage de Kylie Jenner dans une nouvelle vidéo TikTok – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock / Matt Baron/BEI/Shutterstock

Nord Ouest est déjà en route vers la grandeur ! La maquilleuse en herbe, 9 ans, a utilisé son compte TikTok partagé avec maman Kim Kardashian pour poster une vidéo de relooking amusante avec sa tante Kylie Jenner, 25 ans le mardi 22 novembre. “Ma tante KYLIE se maquille”, a-t-elle légendé le clip de 48 secondes, qui présentait le hit des années 90 de TLC “Creep”. Dans la vidéo, Kylie était assise patiemment dans une chaise de maquillage vêtue d’une jolie paire de boucles d’oreilles cœur en argent et d’un peignoir noir, les cheveux mouillés et tirés en arrière avec un large bandeau noir et blanc.

@kimandnorth Ma tante KYLIE maquille❤️ ♬ Creep – TLC

Les mains de North étaient visibles, appliquant tout, de la base et du correcteur au blush, au rouge à lèvres, au gloss, au fard à paupières et au liner. Elle a également semblé avoir un jeune assistant la rejoindre. Dans la dernière photo, Kylie a retiré le bandeau et a posé avec un visage plein de glam parfait, et la palette de tons roses était magnifique. La vidéo avait accumulé près d’un million de likes et quatre millions de vues en quelques heures seulement.

En ce qui concerne l’art du maquillage, North est sans aucun doute un talent en constante émergence. En fait, sa célèbre maman a dit un jour que les talents de maquilleuse cinématographique de North ont failli causer des ennuis à la famille ! “North aime vraiment le maquillage d’effets spéciaux, et elle est vraiment douée pour ça, alors j’ai demandé à un professeur de venir lui montrer du maquillage d’effets spéciaux où c’est comme des blessures, du sang et des tonnes de choses”, a déclaré Kim. Séduire dans une interview vidéo en juillet.

“En fait, elle est si bonne que j’ai loué une maison cet été … et elle a décidé non seulement de me faire une blague et de faire [the makeup] sur elle et Chicago, mais elle a fait ressembler toute la pièce à une scène de meurtre. Kim a tenté de ranger la scène désordonnée, mais cela n’a pas fonctionné. Une femme de ménage est arrivée le lendemain pour un spectacle effrayant après le départ de la star de télé-réalité pour emmener les enfants à l’école.

“La femme de ménage est venue et a essayé d’appeler les autorités et a appelé le propriétaire en pensant qu’il s’agissait d’une véritable scène de meurtre”, se souvient Kim. “Je devais leur faire savoir que ce n’était qu’une farce et que mes enfants se maquillaient avec des effets spéciaux. C’était mauvais.”

North a également récemment pris TikTok pour partager sa routine de beauté complète et rigoureuse du matin et du soir avec les fans, en utilisant la ligne de soins de la peau SKKN de sa mère.