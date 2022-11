North West et Kim Kardashian Lip-Sync avec Ariana Grande dans un nouveau TikTok – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock

Soit Nord Ouest était impatiente de lancer la saison des fêtes avec sa mère, Kim Kardashianou elle se sentait pleine Ariana Grande fantaisie le mardi (15 novembre). North, 9 ans, a posté un TikTok d’elle et de Kim, 42 ans, en synchronisation labiale avec le classique de Noël d’Ariana, “Santa Tell Me”. Le fait que la chanson soit de Pete DavidsonL’ancienne fiancée de n’a pas semblé dérouter Kim, qui a rejoint sa fille dans la vidéo. North a secoué un grand poney avec son uniforme de l’école Sierra Canton, faisant d’elle une excellente remplaçante pour Ariana.

@kimandnorth ♬ Père Noël Dis-moi – Ariana Grande

C’était probablement plus North et Kim donnant de l’amour à Ariana que jetant de l’ombre à Pete. L’ancien Saturday Night Live Funnyman est sorti avec Ariana, 29 ans, pendant cinq mois en 2018. En mai, les deux ont rendu public leur romance. En juin, ils se sont fiancés. En octobre, ils ont annulé leurs fiançailles. La séparation a été amicale, Ariana faisant des références positives à la romance sur son album de 2019, merci, la suite. En 2019, Arana révélerait également qu’elle et Pete “étaient comme, de haut en bas, et de temps en temps” avant qu’ils n’annulent finalement les choses.

La romance de Kim et Pete ne fait pas suite à sa rupture avec Ariana. Pete continuerait à ce jour Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerberet Phoebe Dynevor avant d’appeler Kim sur le tournage de SNL en 2021. À partir de là, Kim et Pete profiteraient d’une romance de neuf mois (malgré tout le harcèlement en ligne de l’ex de Kim, Kanye “Ye” West) avant de se séparer. Depuis lors, Pete a eu une relation amoureuse avec Emily Ratajkowski.

À ce rythme, tout le monde est sorti avec Pete Davidson à un moment donné, et c’est quelque chose que l’ancien de Pete SNL costar, Jay Pharoah, réalisé lors d’une récente apparition dans l’émission The Jess Cagle Show de SiriusXM. “L’homme a eu Kate Beckinsale”, a déclaré Jay dans une conversation sur la dotation de Pete et sur la façon dont il semble accrocher toutes ces romances très médiatisées. “Il a obtenu le vampire de Monde souterrain. Que diable? Vous plaisantez j’espère?”

“Ce que tu as Ariana Grande? Toi? Quoi? Tu as mon argent, ma voiture, ma poussée », a déclaré Pharoah. « Hé, je suis fier de lui. Quoi que tu fasses, je, hé, j’ai hâte d’entendre le rapport qu’il a brisé Oprah Winfrey et de Bill Gates ex-femme parce qu’elle est toujours milliardaire. Et quiconque est milliardaire ici est sur la liste noire de Pete Davidson. Si la reine était encore en vie, il aurait couché avec elle.