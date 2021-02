Nord Ouest termine son week-end en beauté!

Kim Kardashian et Kanye WestLa fille de 7 ans a montré à sa mère un grand amour en lui écrivant le message le plus doux et en le laissant dans l’endroit le plus inattendu: la salle de bain.

Le dimanche 31 janvier, la fondatrice de SKIMS a partagé la note manuscrite que son aînée lui avait laissée, qui était inscrite sur un morceau de papier toilette. «Maman, je t’aime», écrit North à l’encre noire. De la note spéciale, Kim l’a sous-titrée Instagram, « Je t’aime aussi Nord, pour toujours !!! »

Naturellement, le L’incroyable famille Kardashian Les adeptes de la star ont commenté le post adorable. Olivia Pierson a répondu: « C’est trop mignon, avec Kimora Lee Simmons répondant, « Je t’aime aussi. »

«C’est une artiste», maquilleuse Ash K. Holm ajoutée.

La note sincère de North arrive un jour après qu’elle et sa mère ont apprécié un « Voyage de filles! » avec Chicago Ouest aux îles Turques et Caïques pour célébrer Stormi Webstertroisième anniversaire.