North West dit à Kim Kardashian que son inspiration mode vient de son « père » Kanye West

North West répond à quelques questions franches de Kim Kardashian

North, la fille de Kim Kardashian, a révélé qui a inspiré son style vestimentaire.

Lors de sa conversation avec Kim pour Magazine d’entretiensNorth a partagé son père, Kanye West, comme source d’inspiration derrière son style.

Kim a demandé : « Quel est votre style préféré en ce moment ? »

North, qui portait un maillot de sport surdimensionné noir et blanc avec des colliers croisés superposés en or semblables à ceux de son père, a répondu : « J’aime le streetwear et les années 90. Tyler, le Créateur ; mon père ; moi ! »

De plus, la jeune fille de 11 ans a également répondu à quelques questions supplémentaires de la star des Kardashians.

« Quelle est la leçon que tu as apprise ? » a demandé Kim, ce à quoi North a répondu : « ne faire confiance qu’à Dieu ! » ajoutant: « Ne faites confiance à personne sauf à Dieu parce que, oui, faites-lui confiance seulement. »

Elle a également partagé sa « chanson préférée du moment » en disant Je ne t’aime plus par Tyler, le créateur.

De plus, North a également partagé son intention de créer sa propre ligne de vêtements, en disant: « Eh bien, je lance ma propre ligne de vêtements », révélant qu’elle s’appellera « North West ».

North est la fille aînée de Kim et Kanye, qui a exprimé Mini dans PAW Patrol : Le Puissant Film en 2023 et a fait ses débuts en enregistrement sur le single de ¥$ Parler / Encore une fois.