North Shuswap est à bout de souffle après un incident présumé sur l’autoroute 1 au milieu d’un incendie de forêt

Comme si les tensions liées aux incendies de forêt n’étaient pas assez fortes dans la région de North Shuswap.

La pression a peut-être augmenté mercredi soir 23 août, alors que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le BC Wildfire Service (BCWS) se retirait de la zone pour des raisons de sécurité à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux d’un groupe se présentant comme le Convoi de la vérité et de la liberté qui se dirigeait vers la région.

Cela a été suivi d’un message du BCWS sur les réseaux sociaux peu après 21 heures (le 23 août), qui a été supprimé dans l’heure, suggérant que les équipages quittaient le North Shuswap. Cependant, il a déclaré que les équipes de pompiers étaient toujours déterminées à lutter contre l’incendie du complexe Bush Creek East.

« À partir de ce soir, les équipes des unités du BC Wildfire Service, les entrepreneurs, les opérateurs d’équipement lourd et les pompiers de construction de la région de North Shuswap seront réaffectés à d’autres zones des incendies de forêt de Bush Creek East et de Ross Moore Lake », a écrit BCWS dans un communiqué supprimé depuis. poste.

« Cette décision n’a pas été prise à la légère. La sécurité des personnes est notre première préoccupation. »

Le message du Convoi de la vérité et de la liberté appelait à un rassemblement à 18 heures sur le parking du centre communautaire Shuswap, qui partirait rapidement à 18 h 20, en empruntant la route transcanadienne jusqu’à Sorrente.

« Nous souhaitons engager une conversation diplomatique et pacifique avec les agents des points de contrôle pour obtenir des éclaircissements sur les raisons d’un bloc si important », indique le message. « La menace d’incendies est considérablement réduite. »

L’autoroute 1 est fermée depuis le 18 août, entre Chase et Sorrento, en raison d’incendies de forêt, la GRC n’autorisant que la circulation intermittente.

Danielle Todd, ancienne résidente de North Shuswap, qui soutient sa famille sur place, a déclaré mercredi que les habitants et le BCWS avaient eu une conversation communicative constructive et travaillaient ensemble pour lutter contre l’incendie de forêt.

Elle a également déclaré à Black Press Media qu’un semi-remorque était chargé de fournitures à Kamloops en direction de North Shuswap, mercredi à 16 heures. Elle a ajouté que le conducteur aurait un permis du district régional de Columbia Shuswap (CSRD).

Cependant, le Wi-Fi et les données dans le nord de Shuswap ont été intermittents, et tout ce que Todd a pu dire, c’est qu’on lui a dit que le camion était arrêté au pont de Scotch Creek sur Squilax-Anglemont Road.

Todd a confirmé que les équipes du BCWS avaient quitté la région de Scotch Creek et de Celista, mais il ne savait pas pourquoi.

Dans une mise à jour publiée à 18h30 sur le site Web du CSRD, il est indiqué que le BCWS avait conseillé au district régional de « suspendre pour le moment la délivrance de permis d’accès temporaires pour le North Shuswap ». Le service des incendies de forêt avait désigné la zone comme dangereuse pour les déplacements.

Des permis temporaires peuvent être délivrés pour la région de Sorrente si la zone reste sûre pour l’accès du public.

Peu après 19 heures, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux montrant un petit groupe de personnes confrontées au blocus de la GRC sur l’autoroute 1.

Black Press a contacté le BCWS et la GRC pour obtenir leurs commentaires.

Les commentaires sur les réseaux sociaux suggèrent que le convoi tentait également de livrer des fournitures aux résidents restés dans le nord de Shuswap, défiant un ordre d’évacuation.

L’idée d’un convoi ne convenait pas aux autres.

« J’ai essayé de fournir des informations à ma communauté sur ce qui se passe, la majorité, 95 pour cent, qui sont assis là à Kamloops ou Salmon Arm ou Calgary ou Edmonton ou ailleurs, attendant la fin de cette tragédie, essayer de fournir des informations avec un minimum de légèreté », a déclaré Jay Simpson, directeur du CSRD North Shuswap.

Il n’a eu connaissance du poste du convoi que quelques heures après l’heure de rendez-vous prévue à 18 heures.

« Que quelqu’un prenne ensuite cela et le transforme en de méchants taureaux de droite – c’est… incroyable. Ajouter cela à la tragédie que nous venons de vivre et dont nous essayons de nous remettre est vraiment triste. »

Juste avant 22 heures, ce qui suit a été partagé sur le groupe Facebook North and South Shuswap Fire Watch 2023 : « Si quelqu’un se trouve actuellement au convoi lors du blocus, pouvez-vous partir immédiatement ? Nous avons des équipes de pompiers prêtes à venir travailler avec nous, les habitants, et à nous laisser vous aider et vous donner des informations et de l’assistance ; tout ce que vous faites, c’est provoquer une grande scène et rendre les choses plus difficiles. Je sais que cela semble être une bonne cause, mais cela ne fait qu’empirer les choses, tout le monde, s’il vous plaît, partez maintenant.

