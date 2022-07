North Okanagan bien représenté aux Jeux d’été de la Colombie-Britannique

Les Jeux d’été de la Colombie-Britannique de 2022 commencent le jeudi 21 juillet dans la capitale du nord de la province, Prince George, mettant en vedette 2 915 des meilleurs athlètes, entraîneurs et officiels de haute performance émergents de la Colombie-Britannique.

Il y aura 60 athlètes, entraîneurs et officiels du nord de l’Okanagan qui participeront (énumérés ci-dessous par communauté) aux Jeux qui se dérouleront du 21 au 24 juillet.

Les 2 303 athlètes viennent de 170 communautés à travers la province et représentent toutes les circonscriptions de la Colombie-Britannique. Concourant dans 18 sports différents, les athlètes ont en moyenne 14 ans et pour la plupart, ce sera leur première expérience à des Jeux multisports.

Ces athlètes seront soutenus par 451 entraîneurs certifiés et 161 officiels, chargés de fournir un environnement sécuritaire et compétitif aux athlètes.

« La société hôte de Prince George a fait un travail incroyable pour préparer ces Jeux et ce n’est qu’un pas de plus vers ce qui sera un excellent événement en juillet », a déclaré Alison Noble, présidente et chef de la direction de la BC Games Society. “Tous nos participants ont travaillé extrêmement dur pour se rendre à ces Jeux et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de les accueillir.”

Le Grand Vernon accueillera les Jeux d’hiver de la Colombie-Britannique de 2023, du 23 au 26 mars.

ARMSTRONG (9)

Ila Isaac, athlète, athlétisme ; Anna Melvin, athlète, athlétisme; Kohen Pounder, athlète, crosse; Waylen Stowards, athlète, crosse; Alexis Luttmerding, athlète, softball-girls ; Allyson McAvoy, athlète, softball-girls; Jocelyn Duncan, entraîneur-chef, natation-Para; Brea Duncan, athlète, natation-Para ; Cash Riemersma, athlète, volleyeurs.

FROID (11)

Andy Collins, officiel, basketteurs ; Molly Caldwell, athlète, aviron ; Jonas Masys, athlète, aviron ; Elena Masyte, athlète, aviron ; Nolan Stiven, athlète, aviron ; Glen Stiven, entraîneur-chef, aviron; Mya Koleba, athlète, rugby-filles ; Aidan McWhinney, athlète, triathlon; Carter Gislason, athlète, volleyeurs-garçons ; Micah Snobelen, athlète, volleyeurs-garçons ; Addison Bishop, athlète, filles de volley-ball.

ENDERBY (3)

Jace Wasyliw, athlète, garçons de crosse ; Avadawn Hawrys, athlète, softball-girls; Georgia Rands, athlète, softball-girls.

MOUILLE (1)

Devan Lansdowne, athlète, athlétisme.

LUMBY (1)

Micah Davyduke, athlète, baseball-boys.

VERNON (35)

Charlotte Routley, athlète, 3×3 basket-filles ; Sadie Scott, athlète, 3×3 basket-girls ; Ashley Yuson, athlète, basket-ball 3 × 3 filles; Analiese Verburgh, athlète, natation artistique ; Karen Truesdale, officielle, athlétisme; Danielle Pechet, athlète, athlétisme-Special Olympics ; Jordan Herrington, athlète, baseball-boys; Kaleb Murray, athlète, baseball-boys ; Dariusz Szwed, athlète, baseball-boys ; Wylder Wigeland, athlète, garçons de baseball ; Reid Williamson, athlète, baseball-boys ; Chloe Collins, athlète, basket-girls ; Warren Cullum, entraîneur-chef, filles de basket-ball ; Addison Janke athlète, filles de basket-ball; Aleeya Ouch, athlète, filles de basket-ball ; Cole Gartner, athlète, garçons de crosse ; Koenn Mahar-Robins, athlète, garçons de crosse (jouant pour la zone 7 nord-ouest); Aidan Wattie, athlète, crosse; Brooke Forai, athlète, équestre; Asher Kuiken, athlète, crosse au champ; Sierra Munroe, athlète, aviron ; Parker Munroe, athlète, aviron ; Cole O’Connor, athlète, aviron; Kaden O’Conno, athlète, aviron ; Liam Mallow, athlète, footballeurs ; KC Miller, athlète, softball-boys (jouant pour Zone 1 Kootenays); Nolan Wilson, athlète, softball-boys (jouant pour Zone 1 Kootenays); Jocelyn Cater, athlète, softball-filles ; Senna Entner, athlète, natation-Para ; Ryan Entner, superviseur, natation-Para; Laura Medcalf, entraîneure-chef, triathlon ; Max Wright, athlète, triathlon ; Jason Pope, athlète, volleyball-garçons; Mollie English, athlète, filles de volley-ball ; Kianna Gardner, athlète, filles de volley-ball.

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC GamesDistrict régional de North Okanagan