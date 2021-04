Trinity Rodman, la fille du basketteur Dennis Rodman du Temple de la renommée de la NBA, a marqué lors de ses débuts dans le football professionnel lors de la défaite 3-2 du Washington Spirit face au North Carolina Courage lors d’un match de la National Women’s Soccer League.

Kumi Yokoyama a donné une avance rapide au Spirit avant que Kristen Hamilton ne nivelle les choses à la 10e minute. Jessica McDonald a donné l’avantage à la Caroline du Nord à la 28e minute avec Merritt Mathias donnant au Courage un but supplémentaire après la mi-temps.

Rodman, 18 ans, est ensuite entré pour Yokoyama et a immédiatement eu un impact en s’accrochant à une longue passe de balle d’Ashley Sanchez à la 60e minute pour un but.

💥 @trinity_rodman est ici, et elle ne l’est pas. déconner. environ. pic.twitter.com/OY6i28k3ct – Ligue nationale de football féminin (@NWSL) 10 avril 2021

Rodman a été repêché par Washington en tant que deuxième choix du repêchage 2021 de la NWSL. Elle a été finaliste pour la jeune joueuse de l’année de football américain et a excellé pour l’équipe nationale américaine U20, marquant huit buts et ajoutant six passes décisives au Championnat féminin U20 de la CONCACAF 2020 en mars dernier. Rodman s’est inscrit dans l’État de Washington mais n’a jamais été en mesure de s’habiller pour les Cougars après le report de la saison collégiale 2020 à ce printemps.

Elle a déjà parlé de sa relation avec son père, cinq fois champion de la NBA.

« Je pense que le plus difficile est de toujours être comparé et de s’attendre à être cette légende comme lui », a déclaré Rodman à ESPN en janvier. « Aller de l’avant, ça va être bien de ne pas se séparer, mais d’être capable de distinguer que oui, il était un joueur de NBA à succès, mais je vais être un joueur à succès de la NWSL. »