North Carolina Courage 2-0 Racing Louisville FC (9 septembre 2023) Analyse du match

Kerolin et Manaka Matsukubo ont chacun marqué et le North Carolina Courage a battu le Racing Louisville 2-0 samedi pour remporter la National Women’s Soccer League Challenge Cup pour la deuxième année consécutive.

Après un retard éclair de deux heures, Kerolin a marqué à la 28e minute, récupérant un ballon par-dessus Narumi Miura et battant la gardienne Katie Lund au premier poteau sous un angle serré.

Matsukubo, 19 ans, a doublé l’avance à la 54e minute, en courant et en décochant une passe ébréchée dans la surface de Tess Boade pour devenir la plus jeune joueuse à débuter et à marquer lors d’une finale de Challenge Cup.

Louisville a eu quelques occasions. Nadia Nadim a repoussé le centre de Savannah DeMelo du poteau. Ary Borges a réussi un corner pour forcer le gardien Casey Murphy à réaliser un arrêt difficile à la 77e minute. Un autre corner de Louisville a rebondi juste devant le but quelques minutes plus tard.

Denise O’Sullivan, milieu de terrain du North Carolina Courage, soulève la NWSL Challenge Cup avec son équipe. Bob Donnan-USA TODAY Sports

Kerolin a eu une chance à la 6e minute lorsqu’elle a reçu un ballon en profondeur et s’est retrouvée seule face à Lund, qui a réagi rapidement pour bloquer le tir avec sa jambe droite. Lund a terminé avec neuf arrêts.

C’était la meilleure occasion avant que le match ne prenne un retard fulgurant à la 11e minute.

Le Courage a maintenu la pression à la reprise du jeu. Matsukubo a reçu une passe de Kerolin et a tiré un tir à bout portant que Lund a repoussé du poteau à la 18e minute.