North Carolina AG dans une impasse juridique au milieu d’une enquête sur la publicité télévisée de 2020

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le comité de campagne du procureur général de Caroline du Nord, Josh Stein, confronté à des problèmes pour une publicité télévisée diffusée contre un rival en 2020, prévoit de demander à un tribunal fédéral de bloquer l’application d’une loi de l’État interdisant de circuler sciemment. faux rapports pour nuire aux chances électorales d’un candidat.

L’avis d’appel auprès de la 4e US Circuit Court of Appeals a été déposé mercredi par l’avocat de la campagne. Cela survient un jour après qu’un juge de première instance a refusé d’interdire au procureur du comté de Wake, Lorrin Freeman, d’utiliser potentiellement la loi pour poursuivre quiconque pour la publicité contestée. Les avocats de Stein ont fait valoir que la loi est trop large et refroidit le discours politique.

En contestant la loi de l’État, Stein peut se mettre dans une impasse entre ses fonctions publiques et son avenir politique. Le comité de campagne de Stein soutient que la loi est inconstitutionnelle, notant que l’une des tâches principales du procureur général est de défendre les lois de la Caroline du Nord devant les tribunaux. Stein, un démocrate, est un candidat potentiel au poste de gouverneur de 2024.

La loi, qui date au moins de 1931, interdit de diffuser sciemment de fausses informations « désobligeantes » sur des candidats pour leur nuire dans les urnes. L’enquête de Freeman découle d’une plainte du State Board of Elections de septembre 2020 concernant l’annonce, qui a été déposée contre le comité de Stein par son challenger de l’époque, le républicain Jim O’Neill.

La juge de district américaine Catherine Eagles, en annulant son ordonnance d’urgence du 25 juillet qui avait arrêté l’application de la loi, a écrit mardi que la loi était autorisée par la Constitution.

L’annonce parle de kits de viol non testés détenus par les forces de l’ordre locales, et une femme apparaissant dans la publicité affirme qu’O’Neill “a laissé 1 500 kits de viol sur une étagère” dans le comté de Forsyth, où il est procureur de district depuis 2009.

Le comité de Stein et deux autres plaignants ont poursuivi le mois dernier pour tenter de faire annuler la loi alors que le bureau de Freeman se préparait à mener son enquête sur la publicité devant un grand jury d’État, selon des mémoires juridiques. Personne n’a été inculpé dans cette affaire, et on ne sait pas exactement qui aurait été une cible possible.

O’Neill a déclaré que l’annonce de 2020 était fausse parce que les services de police, et non les procureurs, sont chargés de tester les kits de viol. Stein, qui a battu O’Neill par moins de 14 000 voix en novembre 2020, a défendu l’exactitude de l’annonce. Il a déclaré que cela contredisait les fausses accusations d’O’Neill selon lesquelles il n’avait pas agi sur plus de 15 000 kits de viol non testés depuis qu’il était devenu procureur général en 2017.

“Les électeurs méritaient d’être informés des différences entre la manière dont mon adversaire et moi avons traité ce problème critique de sécurité publique”, a déclaré Stein dans un communiqué mercredi. “Je suis convaincu que cette loi sera finalement annulée et que nous irons de l’avant.”

Après une enquête de la commission électorale de l’État, l’affaire a été transmise au bureau de Freeman, après quoi le Bureau d’enquête de l’État a interrogé Stein, des membres de son équipe de campagne et la femme de l’annonce, qui travaillait également au bureau du procureur général, selon des mémoires.

Séparément mercredi, le Parti démocrate de l’État a écrit à Freeman pour lui demander d’enquêter sur les commentaires d’O’Neill au cours des derniers mois de la campagne 2020 qui, selon lui, étaient également faux et désobligeants. L’avocat du parti, John Wallace, a souligné les déclarations faites par O’Neill aux médias, l’une affirmant que Stein n’avait “rien fait au sujet des kits de viol” et une autre affirmant que Stein avait poursuivi le président de l’époque, Donald Trump, pour le financement d’un mur frontalier avec le Mexique. .

Freeman, elle-même démocrate, “devrait appliquer une protection égale devant la loi et ouvrir une enquête”, a déclaré la porte-parole du parti, Kate Frauenfelder.

Dans un message texte, Freeman a refusé de commenter mercredi, affirmant qu’elle n’avait pas reçu la lettre. Freeman s’est récusée d’enquêter sur l’annonce de Stein, la laissant à un assistant principal du procureur dans son bureau. O’Neill n’a pas non plus fait de commentaire mercredi soir.

La loi en cause est un délit, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 60 jours de prison avec des amendes. Quelqu’un avec un dossier par ailleurs vierge éviterait le temps actif s’il était reconnu coupable. Le temps peut manquer pour toute poursuite, car le délai de prescription du chef d’accusation est de deux ans.

Une autre loi de l’État stipule qu’un agent public reconnu coupable du délit en cause dans le procès doit être démis de ses fonctions par un juge. Cette directive semble entrer en conflit avec une disposition de la Constitution de la Caroline du Nord dans laquelle quelqu’un comme le procureur général ne peut être démis de ses fonctions que par mise en accusation et condamnation par l’Assemblée générale.

Gary D.Robertson, Associated Press