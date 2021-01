Kim Kardashian ne pouvait s’empêcher de partager la note réconfortante que sa fille aînée North avait laissée sur son rouleau de papier toilette.

La maman de quatre enfants adorée, âgée de 40 ans, a emmené ses filles North, sept ans, et Chicago, trois ans, lors d’un voyage entre filles aux îles Turques et Caïques pour un moment de qualité bien mérité.

Le voyage survient alors que le mariage rocheux de six ans de la star de Keeping Up With The Kardashians avec le rappeur Kanye West ne tient qu’à un fil.

Et alors que Kim se concentre sur ses adorables enfants, il semble que ce soient les petites choses qui maintiennent la maman occupée.

La PDG de SKIMS n’a pas pu s’empêcher de partager l’adorable message que son aîné lui avait laissé alors qu’elle se précipitait sur Instagram pour le partager avec les fans.







(Image: Instagram)



«Maman, je t’aime», disait la note sur le papier toilette.

Clairement émue par le moment sentimental, Kim a écrit: « Je t’aime aussi North, pour toujours !!! »

Naturellement, le geste doux a vu les fans se précipiter vers la section des commentaires pour se réjouir du lien étroit que la paire partage.

« C’est la chose la plus douce que j’aie jamais vue de ma vie », a écrit un fan.







(Image: INSTAGRAM)



Un autre a écrit: « Un amour comme celui-ci … wow », tandis qu’un troisième fan a sonné: « Je l’aime tellement. C’est une artiste! »

Kim – qui profite de ses deuxièmes vacances ce mois-ci malgré la pandémie en cours – affiche certainement son visage courageux en partageant cette semaine des clichés de sa piscine effrayante avec ses filles.

Dans des clichés pris à la destination exotique, Kim et ses petits ont créé une tempête pour les adorables photos avant de les partager sur Instagram.

« Girls Trip », a écrit Kim à côté des clichés, qui la montraient tenir la petite Chicago debout alors que North se tenait à côté d’elle, baignée de soleil.







(Image: Instagram)



Cela survient alors que Kim aurait jeté l’éponge sur le conseil matrimonial plus tôt ce mois-ci.

On pense qu’elle a voulu essayer de trouver un terrain d’entente avec son mari, mais ils ne seraient « pas sur la même longueur d’onde ».

La rupture présumée du conseil a vu Kanye contacter son propre avocat spécialisé en divorce, car la rupture de leur mariage semble être sur les cartes.

Ils sont mariés depuis mai 2014, date à laquelle ils se sont mariés en Italie, mais People a maintenant signalé qu’ils avaient «complètement» cessé d’essayer de sauver leur mariage.







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



On pense que Kim veut se concentrer sur leurs enfants – North, sept ans, Saint, cinq, Chicago, trois ans et Psalm, qui aura deux ans en mai – ainsi que sur son combat pour la réforme de la justice pénale.

Elle continue de vivre dans leur manoir de 60 millions de dollars à Calabasas tandis que Kanye vit dans son ranch de 14 millions de dollars dans le Wyoming, où il n’a «aucun projet» de retourner à Los Angeles pour être avec Kim et les enfants.

