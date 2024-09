Norris subit une étrange élimination en Azerbaïdjan au premier trimestre

Lando Norris a subi sa première élimination en Q1 de la saison au Grand Prix d’Azerbaïdjan en raison d’une confusion autour d’un drapeau jaune.

Norris a reculé lors de sa dernière manche après que des drapeaux jaunes ont été déployés dans le dernier secteur en raison d’un incident impliquant Esteban Ocon d’Alpine.

Cependant, il semble que les drapeaux avaient été retirés au moment où le pilote McLaren est arrivé sur les lieux au virage 16, avec seulement un drapeau blanc flottant à l’entrée du virage suivant, indiquant une voiture se déplaçant lentement sur la piste.

Cela signifie que Norris devrait s’élancer en 17e position pour la course de dimanche à Bakou, car il a affirmé qu’il avait « dû lever la tête » à cause des drapeaux, mais il semble que le problème ait été résolu juste au moment où le pilote McLaren arrivait dans le virage 16.

L’ingénieur de course de Norris, Will Joseph, s’est excusé via la radio de l’équipe alors que la confusion régnait quant à savoir s’il devait ralentir le rythme à un moment aussi crucial.

Bien qu’il ait affiché une attitude pessimiste dans son discours juste après l’incident, Norris a admis qu’il croiserait les doigts pour la course.

« Je vais devoir l’espérer, n’est-ce pas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a fait remarquer que le Grand Prix d’Azerbaïdjan pouvait souvent réserver une ou deux surprises.

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo de : Andrew Ferraro / Motorsport Images

« La voiture était bonne, tout le monde a juste fait son deuxième tour et je ne l’ai pas fait, donc c’était juste de la malchance.

« C’est comme ça, mais il y a une longue course devant nous, nous avons de bons pneus en réserve, alors oui, essayons d’être optimistes et voyons ce que nous pouvons faire demain.

« Je n’y ai pas pensé (à la course), pour être honnête, c’est à cela que sert ce soir, mais j’ai toujours l’espoir que nous pourrons obtenir un bon résultat.

« La voiture est rapide, je pense que dans le tour où j’étais, j’aurais facilement pu terminer deuxième, c’est un peu frustrant mais je ne peux rien y faire. »

L’élimination de Norris, qui vise à rattraper une avance de 62 points sur le leader du championnat du monde Max Verstappen, met fin au record de 100 % de McLaren qui a réussi à amener ses deux voitures en Q3 à chaque course cette saison et réduit considérablement ses chances de rattraper Verstappen en tête du classement.

À l’approche du week-end de course à Bakou, il a été confirmé que McLaren a révisé ses règles Papaya et visera à soutenir Norris dans sa quête du titre.

Cependant, Oscar Piastri, qui s’est qualifié deuxième, pourrait finalement être trop loin pour aider et Norris a déclaré qu’il serait « stupide » d’envisager un quelconque soutien de la part de son coéquipier.