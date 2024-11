Norris et Russell réprimandés pour le départ avorté du GP du Brésil

L’outsider Lando Norris et le pilote Mercedes George Russell ont été condamnés à une amende et réprimandés pour avoir quitté la grille lors du départ avorté du Grand Prix du Brésil.

Après avoir effectué un premier tour de formation, le poleman Norris a quitté la grille pour la deuxième fois une fois que le contrôle de course a annoncé que le départ avait été interrompu lorsque Lance Stroll a fait un tête-à-queue et s’est ensuite arrêté sur le droitier de Descida do Lago dans le tour de reconnaissance.







Un certain nombre de pilotes ont suivi Norris en quittant la grille, mais seuls le pilote McLaren, Russell et le duo RB Yuki Tsunoda et Liam Lawson l’ont fait sans autorisation.

Ces quatre cas ont tous été repérés peu après par la direction de course et placés sous enquête par les commissaires sportifs, qui ont ensuite annoncé que ces cas seraient traités après la course.

Les commissaires sportifs ont statué que les actions de Norris et Russell avaient « incité les pilotes suivants à prendre des mesures similaires », et ont également reconnu que le directeur de course était obligé de permettre à toutes les voitures d’effectuer un tour de formation supplémentaire et a demandé à toutes les voitures de continuer.

Le résultat a été que les wagons restants ont reçu l’ordre de suivre le train pour éviter de perdre un tour si ces wagons effectuaient le tour seuls.

Après avoir jugé tous deux responsables des actions des autres pilotes, les commissaires sportifs ont infligé à Norris et Russell une réprimande et une amende de 5 000 €.

Tsunoda et Lawson se sont échappés sans pénalité.

Les quatre pilotes conservent donc leur position finale sans pénalité de temps.

Russell a pris la quatrième place pour une équipe Mercedes qui a également été condamnée à une amende combinée de 10 000 € pour avoir ajusté la pression des pneus sur ses deux voitures alors que les roues étaient montées sur la grille après le départ avorté.

Norris conserve la sixième place et perd 62 points derrière le vainqueur de la course Max Verstappen dans la lutte pour le titre, tandis que Tsunoda et Lawson restent huitième et neuvième au classement final.