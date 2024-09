Norovirus identifié dans une éclosion de maladie gastro-intestinale associée au Festival international des fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard | Océan 100

Une mise à jour du Bureau en chef de la santé publique concernant une éclosion de maladie gastro-intestinale associée à certaines personnes qui ont assisté au Festival international des fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard le week-end dernier. Le CPHO affirme que plus de 550 personnes symptomatiques ayant assisté au festival ont répondu au questionnaire en ligne. Grâce au questionnaire, les responsables ont appris que quatre personnes se sont rendues aux urgences et qu’il y a eu une hospitalisation. Dans son enquête, le CPHO affirme avoir été en mesure d’identifier le norovirus à partir de certains échantillons fournis par des personnes symptomatiques ayant mangé au festival. Le norovirus peut être transmis par :

manger de la nourriture ou boire des liquides contaminés par le norovirus ;

toucher des surfaces ou des objets contaminés par le norovirus puis mettre vos doigts dans votre bouche ; ou

avoir un contact direct avec une personne infectée par le norovirus, par exemple en prenant soin d’elle ou en partageant de la nourriture ou des ustensiles de cuisine avec elle.

L’ACSP a formulé 6 recommandations pour aider à minimiser le risque de maladies gastro-intestinales lors d’événements futurs, notamment des inspections sanitaires supplémentaires avant et pendant le festival ; un meilleur assainissement des zones de préparation des aliments et des surfaces tactiles communes ; disposer de stations de lavage des mains facilement visibles dans toutes les toilettes ; et conserver les échantillons d’aliments préparés dans une chambre froide pendant au moins 48 heures après la fin de l’événement.