Il n’y en a personne qui ne veut pas atteindre des abdos de planche à laver et un physique tonique. Il est donc naturel que tous les amateurs de fitness se dirigent vers leur routine d’entraînement stricte. Mais êtes-vous également attentif à l’hygiène? Surtout en ces temps de pandémie, il est d’autant plus important que vous preniez soin de votre hygiène et de votre santé.

Après tout, santé et hygiène vont de pair. Vous ne pouvez pas ignorer l’hygiène et vous concentrer uniquement sur le fait d’être un passionné de fitness ou une personne soucieuse de sa santé.

Pourquoi ne pas jeter un coup d’œil rapide aux directives d’hygiène nécessaires avant l’entraînement et voir si vous suivez la même chose?

Voici quelques règles d’hygiène avant une séance d’entraînement:

Sans maquillage:

Avant de plonger dans votre programme d’entraînement, assurez-vous de ne pas appliquer de maquillage. La sueur provoque une gêne; il réagit avec le maquillage, empêche votre peau de respirer et bloque les pores. L’excès d’huile entraîne à son tour des éruptions cutanées.

Transportez de l’eau dans une bonne bouteille:

Il est conseillé de ne pas transporter d’eau dans des bouteilles en plastique. Utilisez plutôt une bouteille en métal. Cuivre de préférence. Lavez la bouteille avec de l’eau tiède.

Portez du coton, perdez des vêtements ajustés et prenez une douche:

Prenez également une douche avant de vous entraîner. Mettez des vêtements en coton secs au lieu de vêtements humides. Ne portez pas de vêtements serrés. Souvent après l’entraînement, nous sommes tellement fatigués que nous avons tendance à sauter notre routine d’hygiène. Ne vous écrasez pas sur votre canapé juste après votre entraînement. Changez vos vêtements en sueur, lavez votre visage et prenez une douche. Mettez-vous dans un ensemble de vêtements secs et frais pour éviter l’obstruction des pores ou l’accumulation de bactéries.

Frottez les pieds et les mains:

Lavez-vous soigneusement les mains et les pieds avant et après l’entraînement, avec un bon savon ou un lavage à la main. Utilisez une poudre antifongique après avoir nettoyé vos orteils pour le protéger des insectes ou des champignons.

Emportez une serviette fraîche et sèche:

Assurez-vous d’avoir une serviette propre et sèche à portée de main. Si vous sortez loin, pour vous entraîner, emportez-le dans votre sac avec vous.

Essuyez l’équipement avant de commencer à vous entraîner:

Utilisez des lingettes antibactériennes, des sprays désinfectants pour rester à l’écart des germes, avant de toucher l’équipement. Vous pouvez utiliser un désinfectant de votre choix pour assurer l’hygiène de l’environnement qui vous entoure.