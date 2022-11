Normes d’application de la loi, le conseil de formation a été occupé – Shaw Local

Chaque jour de cette semaine, nous avons examiné une partie de la loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’équité aujourd’hui, qu’une Assemblée générale du canard boiteux a promulguée début janvier 2021 et est devenue une question centrale dans les campagnes de 2022 pour les bureaux de l’État.

Le grand avantage de la réforme de la liberté sous caution et de l’immunité qualifiée était que la législation n’est jamais la seule préoccupation, qu’elle ne surgit pas du vide et que sa mise en œuvre peut prendre des années. Un élément moins examiné, mais plus immédiat, de la loi SAFE-T est la façon dont il a accru les pouvoirs du Law Enforcement Training and Standards Board (ptb.illinois.gov).

Pour se conformer à la loi, le conseil a modifié et créé de nouveaux formulaires de signalement d’inconduite des dirigeants. Le formulaire R est le rapport de conduite professionnelle, à travers lequel toute agence locale enregistre une faute d’agent entraînant un licenciement, une suspension de 10 jours ou plus ou une démission pendant l’enquête. Pour les situations moins graves, les agences, ainsi que les procureurs et le public, peuvent déposer le formulaire Q, une plainte d’un agent, que le conseil des normes évalue et attribue pour enquête ou renvoi. Le formulaire O est un avis d’arrestation – tous les agents et leurs agences d’emploi doivent signaler chaque fois qu’un agent de police est arrêté.

Le conseil a également dû créer des bases de données pour enregistrer de nouvelles informations. L’un, uniquement à des fins gouvernementales et judiciaires, enregistre le statut de certification, les antécédents professionnels et le dossier d’inconduite de chaque agent. L’examen de ces dossiers est nécessaire au cours du processus d’embauche. Il existe également deux bases de données publiques, l’une pour le suivi des inconduites menant à la décertification des agents et une autre comprenant toutes les enquêtes sur les inconduites des agents terminées, mais sans informations d’identification.

Cela peut sembler onéreux, mais c’est bien conforme aux normes de l’Illinois. Consultez le site Web du Département de la réglementation financière et professionnelle de l’Illinois (idfpr.illinois.gov), qui dispose d’un lien “déposer une plainte” sur la page d’accueil menant aux quatre divisions de l’agence : banque, institutions financières, immobilier et réglementation professionnelle.

La dernière catégorie couvre 74 professions allant des acupuncteurs aux distributeurs en gros de médicaments. (Mon premier acte en tant qu’élu serait d’ajouter un gardien de zoo à la liste, l’une des nombreuses raisons pour lesquelles je ne me présenterai jamais aux élections.) Chaque mois, l’IDFPR publie des rapports d’application (Celui de septembre fait 19 pages), au cas où vous voudriez savoir qui arpente un terrain sans permis ou dont le permis d’enseignement de barbier est suspendu pour délinquance alimentaire.

Pour voir les nombreuses façons dont l’ILETSB met en œuvre les changements de la loi SAFE-T, visitez tinyurl.com/SAFETslide pour télécharger un diaporama de 35 pages mettant en évidence les lois entrées en vigueur le 1er juillet 2021, ayant un impact sur le programme de l’académie de police et les mandats de formation continue en vigueur le 1er janvier 2022.

Les législateurs devraient revoir leur travail pour plus de clarté et consulter les services de police concernant la mise en œuvre, l’efficacité et l’impact. Plus de paperasse à elle seule ne résout rien, mais les réformateurs feraient bien de montrer des résultats et de démontrer une volonté sincère de travailler avec la police vers des objectifs communs.

