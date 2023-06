Norme de soins dans le cancer du sein HER2-positif Inchangé

Et ce que cette étude a révélé, c’est que pour les soignants qui reçoivent un soutien sous forme d’éducation – comme un soutien psychosocial, des mécanismes d’adaptation, la résolution de problèmes, ainsi que des conseils individuels – qu’ils avaient une meilleure qualité de vie et moins de dépression. Et nous devons vraiment garder cela à l’esprit car les personnes qui s’occupent de nous sont vraiment importantes. Et nous devons nous assurer que ce n’est pas sur notre santé que nous nous concentrons, mais aussi sur la santé et le bien-être mental de nos soignants sur lesquels nous comptons si fortement.

Et émotionnellement, vous pouvez probablement ressentir cela par les douleurs, le stress et la tension de la vie, en particulier lorsque vous traversez un diagnostic de cancer du sein. Mais ce que cette étude a fait, c’est qu’elle a comparé le yoga à un autre bras, comme un placebo, efficacement, pour découvrir : le yoga aide-t-il réellement à réduire la quantité d’inflammation dans votre corps ? Et fait intéressant, cette étude d’environ 502 patients de l’Université Rochester à New York a révélé qu’il y avait une baisse significative des marqueurs d’inflammation et des tests que vous pouvez obtenir à partir d’un prélèvement sanguin.

MARISA WEISS: Bonjour, je suis le Dr Marisa Weiss, médecin-chef de breastcancer.org, rapportant de l’ASCO 2023 avec WebMD. Il y a une étude importante qui a examiné l’impact du yoga sur l’inflammation. Maintenant, l’inflammation est essentiellement le stress et la tension de nos cellules, juste au niveau cellulaire. Et vous pouvez réellement mesurer cela avec divers tests sanguins.

Et au point où nous devons vraiment demander à nos médecins et soignants : OK, que puis-je faire pendant et après mon traitement pour améliorer ma santé globale, y compris réduire l’inflammation dans mon corps afin que mon corps soit un endroit plus sûr pour mes cellules ? fonctionner et pour moi de vivre ma vie, n’est-ce pas ? Et le yoga a été très utile pour réduire l’inflammation. Et nous savons par d’autres études que le yoga améliore votre santé mentale, votre flexibilité, votre force, juste votre capacité à utiliser votre corps dans votre vie de tous les jours.

Alors vraiment le recommander. Cherchez des studios de yoga près de chez vous. Et parlez toujours au professeur de yoga à l’avance et faites-lui savoir quelles chirurgies ou quels traitements vous avez pu avoir et qui pourraient influencer ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire en toute sécurité. Mais d’une manière générale, n’importe qui peut faire une forme modifiée de yoga. C’est donc quelque chose à vérifier et à demander à votre médecin.