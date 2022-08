Normani applaudit après que Hater ait critiqué sa motivation: ‘STFU’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

normand a sorti un album pour la dernière fois en 2017 dans le cadre de son ancien groupe de filles, Cinquième Harmonie, et certains fans en ont assez d’attendre sa nouvelle musique. En fait, certains fans sont tellement frustrés qu’ils se sont tournés vers Twitter pour l’accuser de ne plus avoir envie de créer de la musique. Un utilisateur est devenu aussi audacieux en disant qu’il n’avait pas “vu la même passion d’elle” qu’il l’avait fait autrefois dans un tweet qui a depuis été supprimé, par Panneau d’affichage. Cela a incité une autre personne à répondre : “Que se passe-t-il lorsque vous êtes à l’aise et que vous n’avez plus FAIM ?”

ferme ta gueule https://t.co/puMktqrUNR — Normani (@Normani) 9 août 2022

Normani, 26 ans, a vu le fil et elle a immédiatement mis le pied à terre. “fermez juste le f—k up”, a-t-elle répondu dans un tweet de citation. Le tweet a divisé les téléspectateurs qui ont vu la réponse du natif du Texas, certains demandant aux gens d’être gentils avec elle, et d’autres en profitant pour demander plus de musique. “C’est tellement intéressant que les gens qui n’ont aucune idée de ce que c’est que d’être dans l’industrie de la musique et des complexités qui peuvent en découler, mais qui donneront tout le temps des opinions indésirables et grossières smh”, designer britannique Hayden Williams tweeté sous le clap de Normani. « Peut-être que ce n’est pas sous son contrôle les gars. C’est peut-être quelque chose qui manque aux fans ? une autre personne raisonné. Cependant, tout le monde ne l’achetait pas. “nous voulons juste de la nouvelle musique de votre part, nous ne demandons pas grand-chose ici,” déclaré. “c’est vous qui mentez à vos fans chaque année lors de la sortie de votre album”, un autre claqué.

Normani a sorti son premier single, “Motivation”, en 2019, qui était destiné à soutenir son prochain premier album. Cependant, elle a repoussé la date de sortie à maintes reprises. Elle a confirmé pour la dernière fois qu’elle sortirait son album au cours de l’été 2022, puis partirait en tournée dans une interview de juin avec Agitation. Cependant, la fin de l’été approche et aucun mot sur la date de sortie officielle de l’album n’a été ajouté.

“Je comprends que [waiting] Ce n’est peut-être pas le plus facile pour me soutenir, mais je pense que les gens ne comprennent vraiment pas, surtout en sortant d’un groupe de filles, ce que la plupart ont pu penser que c’était le moment idéal pour moi de sortir – pendant ‘Motivation’ – était pas du tout parce que j’aurais publié une partie du travail dans laquelle je n’avais pas confiance », a déclaré Normani à la publication concernant les retards.

Elle a ajouté: «J’avais beaucoup de croissance à faire. J’ai eu beaucoup de développement artistique, ce que j’ai l’impression que les gens ne prennent pas au sérieux. Ils jettent des artistes sur scène sans aucune préparation. Et pour moi, cette mentalité était très importante. Maintenant, j’ai aussi été très critique envers moi-même. Donc je pense que ça a été une combinaison de choses, mais ça va certainement valoir la peine d’attendre.

Normani a sorti deux morceaux solo après “Motivation”: “Wild Side” avec Cardi B en juillet 2021 et “Foire” en mars. Elle a également collaboré avec plusieurs A-listers, dont Khalid pour “Love Lies” de 2018, Sam Smith pour “Dancing With a Stranger” de 2019, et Megan toi étalon pour les “Diamants” de 2020. Elle figure également sur Calvin Harris‘ single “New to You”, qui est sorti fin juillet.