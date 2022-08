Norman Wells a un problème de déchets et Imperial Oil veut en laisser plus derrière

George Couturier est mort depuis plus d’une décennie, mais son héritage à Norman Wells, dans les Territoires du Nord-Ouest, perdure.

On se souvient de lui comme d’un joueur de crèche passionné, d’un chauffeur de taxi et de quelqu’un qui pouvait assembler presque n’importe quoi pour être remorqué sur la route. Mais les résidents disent qu’il avait aussi un penchant pour la collection de désordre – et sa collection lui a survécu dans la petite ville pétrolière du Sahtu.

“Il avait tendance à accumuler des déchets, notamment des carrosseries de voitures, des carrosseries de camions et de vieux équipements de partout”, a expliqué le maire de Norman Wells, Frank Pope, en montrant l’un des terrains que Couturier louait à la ville.

Le terrain est en face du fleuve Mackenzie. Une moitié a été nettoyée, mais il y a un assortiment de ferraille sur l’autre moitié : du matériel de construction, des silos à pétrole et des rangées et des rangées de vieux véhicules cabossés – même un Gran Torino que Pope lui-même se souvient avoir conduit dans la communauté il y a longtemps.

L’un des nombreux véhicules à l’intérieur d’une structure sur le terrain que George Couturier avait l’habitude de louer à la ville de Norman Wells. (Liny Lamberink/CBC)

Une structure métallique sur la propriété, que Couturier a construite lui-même selon un de ses amis, est si grande qu’il y a plus de véhicules cachés dans l’obscurité, au milieu d’outils et de jerrycans éparpillés sur le sol à l’intérieur.

La ville de Norman Wells dit qu’elle a dépensé deux millions de dollars sur deux ans pour nettoyer le lot de ce qu’elle appelle les déchets hérités. Mais Pope a déclaré qu’ils avaient besoin de plus de financement – ​​et d’un endroit pour transporter les affaires de Couturier – pour terminer le travail.

Et c’est là que réside le problème.

“Aucun ferrailleur sain d’esprit ne veut cela, je ne pense pas”, a déclaré Pope. “Vous devez vider chaque liquide de ces véhicules avant même qu’ils puissent être acceptés n’importe où et qui va en vouloir? Ce ne sont que des déchets.”

Une étiquette de bagage avec le nom de Couturier dessus, attachée à un bagage. Les bagages ont été retrouvés à l’intérieur d’une structure sur le terrain qu’il avait loué à la ville de Norman Wells. (Liny Lamberink/CBC)

Même avec les liquides vidangés, apporter ce qui reste à la décharge n’est pas une solution à long terme. Il manque d’espace et Pope a déclaré que la ville n’avait réussi que récemment à prolonger sa durée de vie de quatre ou cinq ans à 20.

Des tas de déchets dangereux

Les déchets hérités sont un problème dans les collectivités du Nord.

Plus tôt cette année, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest cherchait un entrepreneur pour détourner les déchets des dépotoirs dans les régions du Sahtu et du delta de Beaufort. Deux demandes de proposition ont identifié 2 411 tonnes de déchets dangereux et de ferraille à réacheminer dans les cinq collectivités du Sahtu et 2 850 tonnes dans six collectivités de la région du delta de Beaufort.

Au 26 juillet, les contrats n’avaient pas été attribués.

Un tas de barils de pétrole et quelques voitures dans la décharge de Norman Wells. Le fleuve Mackenzie est visible en arrière-plan. Des déchets hérités comme celui-ci prennent de la place dans la décharge et peuvent également être trouvés abandonnés sur des terrains autour de la ville. (Liny Lamberink/CBC)

Pope a déclaré qu’il attendait depuis plus de trois ans que le gouvernement territorial remplisse le contrat pour la région du Sahtu, d’une valeur de 850 000 $. Et une fois qu’un entrepreneur est embauché, ce ne sera toujours rien de plus qu’une “goutte dans l’océan”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est même pas un pansement. C’est juste stupide. Ils ont besoin de 1 milliard de dollars, pas de 1 million de dollars, s’ils veulent le faire correctement.”

Le contrat n’aidera pas non plus avec ce qui a été abandonné autour de la ville.

Lot 2142

Le lot 2142 est une autre pièce de l’héritage de Couturier. Les coques rouillées de dizaines de véhicules, de machines en panne et d’un morceau de pipeline jonchent la propriété – mal camouflées dans la zone industrielle de la ville par les arbres et les buissons qui y ont poussé.

Le gouvernement territorial a dit qu’il était responsable du lot. Pour l’instant, personne ne le nettoie.

Une section d’oléoduc sur le lot 2142 à Norman Wells. Imperial Oil a déclaré qu’elle serait ouverte à des discussions pour savoir si, ou comment, le lot s’intègre dans ses plans de fermeture et de remise en état. (Liny Lamberink/CBC)

Un résident de Norman Wells et employé d’Imperial Oil, qui a requis l’anonymat dans cette histoire pour protéger son emploi, a déclaré qu’il y avait des déchets sur le lot 2142 qui appartenaient autrefois à Imperial Oil.

L’individu, qui connaissait Couturier de son vivant, a laissé entendre que la transaction était peut-être informelle – que si Couturier pouvait l’emporter, alors l’entreprise de 142 ans aurait peut-être été disposée à le lui donner. “Je ne pense pas qu’il l’ait acheté parce qu’il était un pauvre homme”, a déclaré le résident.

Un porte-parole d’Imperial Oil a déclaré que s’il existe des enregistrements de transactions entre Imperial et Couturier, la société n’y a pas accès car ses archives ont été données à un musée de Calgary qui est actuellement fermé.

Le lot 2142 pourrait également être dangereux. Une porte a été installée à son entrée dans une maigre tentative d’empêcher les gens d’y entrer en voiture.

“Nous pensons qu’il y a des matières assez dangereuses là-dedans, mais nous n’allons pas y aller et creuser et les regarder”, a déclaré Pope. “Vous ne voulez pas jouer avec des trucs si vous ne comprenez pas ce que c’est.”

Véhicules sur le lot 2142. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a fixé le coût de nettoyage du lot à 250 000 $ en 2007. (Liny Lamberink/CBC)

Pope a déclaré que la ville avait investi dans le nettoyage du terrain de Couturier au bord de la rivière parce qu’elle voulait « montrer l’exemple ». Bien que l’employé d’Imperial Oil ait pointé du doigt la compagnie pétrolière pour nettoyer le désordre sur le lot 2142, Pope pointe du doigt le gouvernement territorial — l’accusant de ne pas avoir annulé le bail de Couturier en temps opportun, même s’il est mort, alors il n’aurait pas à s’occuper de ce qui a été laissé derrière.

Un porte-parole du département des terres du territoire n’a pas répondu directement aux allégations de Pope, mais a déclaré dans un e-mail que le lot 2142 n’avait pas de bail actif. Le territoire est “conscient” de la contamination et est en train d’ajouter la propriété à une liste de responsabilités environnementales dans l’espoir d’obtenir un financement pour un nettoyage.

Le porte-parole a déclaré que le travail était évalué à 250 000 $ en 2007.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Imperial Oil a déclaré qu’elle était disposée à discuter si, ou comment, le lot 2142 s’intègre dans ses plans de fermeture et de remise en état.

Plus de déchets à l’horizon

Pope se concentre sur les déchets hérités qui jonchent déjà la ville, mais lors d’un trajet en voiture à travers l’installation centrale de traitement d’Imperial Oil à côté du fleuve Mackenzie, il s’est demandé à haute voix ce qu’il adviendrait de l’infrastructure de l’entreprise une fois qu’elle fermerait ses portes.

Un plan provisoire de fermeture et de remise en étatn Et un demande de construction d’une installation de gestion des déchets indiquent qu’Imperial Oil veut en laisser une grande partie derrière elle – un plan critiqué par Sahtu Secretariat Incorporated (SSI) et l’un des propres employés de l’entreprise.

Une conception pour l’installation de gestion des déchets proposée dans la demande d’Imperial Oil, si elle devait être construite pour stocker 900 000 mètres cubes de déchets. (Imperial Oil Limited/Régie de l’énergie du Canada)

L’installation de gestion des déchets, selon la demande de 2021 à la Régie de l’énergie du Canada, aurait la capacité de contenir jusqu’à 1,4 million de tonnes de sol qui ne peuvent pas être traitées et 27 000 tonnes de déchets de démolition à long terme.

Les conceptions actuelles suggèrent qu’il serait construit sur Canol Drive, avec soit 325 000 mètres cubes de stockage, soit 900 000 mètres cubes de stockage. Le sol impacté serait recouvert de quatre couches protectrices et recouvert de terre.

Une partie du sol non traitable proviendrait de six îles artificielles impériales construites comme plateformes de forage pétrolier dans le fleuve Mackenzie dans les années 80. Quant au noyau de ces îles, Imperial Oil veut les laisser s’éroder naturellement dans le fleuve.

L’une des six îles artificielles qu’Imperial Oil a construites dans les années 80 comme plates-formes pétrolières dans le fleuve Mackenzie. (Liny Lamberink/CBC)

Mais Charles McNeely, président de SSI, a déclaré que les îles ne s’érodent pas naturellement. Il a dit qu’il a vu de première main la façon dont ils grandissent au fil du temps.

“Lentement, cela va commencer à s’accumuler avec du sable, et nous créons plus ou moins comme un barrage en amont de nous”, a-t-il déclaré lors d’une interview depuis sa communauté de Fort Good Hope. “Cela affecte tout en aval, vous savez. Les poissons dans le lac, le gibier dans la rivière.”

SSI a renvoyé la demande d’Imperial Oil pour une installation de gestion des déchets à une évaluation environnementale en mai. Dans son lettre de référence à la Commission d’examen de la vallée du Mackenzie, signalé pour la première fois par Cabin Radio, McNeely a déclaré que SSI s’inquiétait de laisser les îles artificielles dans la rivière, de la façon dont le plan de fermeture et de remise en état était divisé en différents éléments et de ce qu’on appelle une idée coloniale de laisser des déchets dans le Nord.

Une photographie des îles artificielles sur le fleuve Mackenzie à Norman Wells. Sahtu Secretariat Incorporated dit que cela montre comment les îles se sont développées, au lieu de s’éroder. (Territoires du Nord-Ouest spectaculaires)

McNeely a déclaré que tous les déchets et tous les sols – y compris ceux des îles artificielles – devraient être enlevés et que Imperial Oil devrait remettre le terrain tel qu’il était avant le développement du champ pétrolifère.

Lors d’une journée portes ouvertes début 2019, Les résidents de Norman Wells ont demandé à Imperial Oil pourquoi il n’expédiait pas les déchets vers le Sud à la place. Dans un rapport sur son engagement communautaire, la société a déclaré avoir répondu en expliquant “les impacts et les inconvénients” – et le coût – du transport de quoi que ce soit par barge ou dans la toundra.

“Une solution faite dans le Nord est appropriée plutôt que d’attendre du Sud qu’il accepte les déchets du Nord”, a-t-il déclaré, notant qu’une installation de gestion des déchets créerait également des emplois locaux.

Une installation de Norman Wells Imperial Oil en juillet 2022. La société prévoit de produire du pétrole pendant encore 5 à 10 ans. (Liny Lamberink/CBC)

SSI estime que cette déclaration est « flagrante » et « à la limite du colonialisme ».

La lettre de SSI note que le gouvernement fédéral (qui possède un tiers du champ pétrolifère) a gagné des millions de dollars d’Imperial Oil au fil des ans – et, en extrapolant à partir des données accessibles au public, que les revenus d’Imperial Oil seraient deux fois plus élevés.

“Ils sont venus et ont extrait tout notre pétrole, ont retiré tout notre argent de notre région, puis ils ont en quelque sorte dit” eh bien, c’est votre problème maintenant “? Vous savez, je ne pense pas que ce soit vrai”, a-t-il déclaré. “Nous voulons nous assurer que tout est expédié, sinon nous aurons des montagnes de contaminants à Norman Wells.”

L’avant d’un camion sur le lot 2142 à Norman Wells. (Liny Lamberink/CBC)

Quel genre d’héritage l’Impériale laissera-t-elle?

L’employé d’Imperial Oil cité plus tôt dans cette histoire a déclaré que le plan de remise en état d’Imperial Oil devrait inclure l’enlèvement de la tuyauterie qui passe sous la rivière vers les îles et la majeure partie des îles artificielles elles-mêmes.

L’employé a déclaré qu’il y avait également du matériel enfoui sur le continent et sur Bear Island, ainsi qu’un dépotoir au bout de la piste de l’aéroport, qui devrait être nettoyé – les deux sur lesquels la société a déclaré qu’elle devait “enquêter plus avant”.

“Je sais qu’il n’y avait probablement rien en place dans les années 20 quand ils ont commencé à fonctionner et extraire le pétrole du sol, mais je sais qu’il existe maintenant des réglementations », a déclaré l’employé.

“Je ne veux pas ici d’un sol qui ne pourra jamais être propre et qui fera toujours partie de la communauté”, ont-ils déclaré.

Une partie de l’installation centrale de traitement de l’Impériale à Norman Wells, dans les Territoires du Nord-Ouest, en juillet 2022. (Liny Lamberink/CBC)

Pope a déclaré que les intentions d’Imperial Oil de laisser derrière lui ses déchets le dérangent également.

« Je pense qu’ils sont peut-être dans le même dilemme que nous », a-t-il réfléchi : « Où l’expédier ? »

Si l’entreprise obtient l’approbation pour son installation de gestion des déchets, Pope se demande s’il y a une opportunité pour la ville de partager une partie de l’espace.

Le tableau de bord d’une grue abandonnée sur le lot 2142 à Norman Wells. (Liny Lamberink/CBC)

Imperial Oil a déclaré qu’elle prévoyait de produire du pétrole pendant encore cinq à dix ans. C’est permis d’eau actuel expire en 2025, ce qui signifie qu’il devra en demander un nouveau au milieu de la finalisation de son plan de fermeture et de remise en état – qui, selon l’entreprise, nécessite plus d’études et de consultations. Le plan tracera en effet l’héritage à venir de l’entreprise.

L’employé a déclaré que l’héritage ne devrait pas être celui d’îles artificielles abandonnées, de pipelines oubliés et d’utilitaires abandonnés.

“S’ils veulent laisser un héritage, un héritage serait de laisser la ville telle que vous l’avez trouvée”, ont-ils déclaré.