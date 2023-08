Norman Reedus appelle l’art dérivé de Walking Dead

Les morts-vivants était à la télé depuis si longtemps, la plupart des téléspectateurs savait à quoi s’attendre. Beaucoup de zombies, les humains trahissent les uns les autres, tout le monde vient ensemble, quelques personnes meurent alors une fin heureuse et tout recommence. Donc avec les spin-offs de la sériechacun doit être quelque chose de différent et Norman Reedus pense que son nouveau spectacle, Walking Dead : Daryl Dixonc’est exactement ça.

« J’ai l’impression que nous ne cherchons pas à obtenir des chiffres un dimanche soir. Nous faisons de l’art », a déclaré Reedus Divertissement hebdomadaire dans une interview réalisée avant la grève de la SAG-AFTRA. « Il y a un dialogue émouvant. C’est un animal différent et c’est beau, c’est touchant, et c’est assez incroyable à regarder, à écouter, à regarder et à ressentir.

Reedus est bien conscient que Daryl les aventures antérieures de sont devenues un peu répétitif. «Je pense qu’en faisant un spectacle aussi longtemps que Les morts-vivants pendant toutes ces années, que vous le sachiez ou non, vous tombez dans un rythme de répétition de choses qui fonctionnent », a poursuivi l’acteur. «Je me suis retrouvé à répéter encore et encore certaines des mêmes lignes et j’ai fait toutes les autres sortes d’intrigues que nous avions faites auparavant, peut-être avec un autre personnage ou autre. Maintenant, nous ne suivons rien.

Ce qu’ils suivent, et espèrent que les fans s’y intéresseront, c’est le personnage de Daryl, longtemps un favori des fans, qui se retrouve d’une manière ou d’une autre en France pour cette série. La question de savoir exactement comment un survivant de l’apocalypse zombie qui a passé la plupart de son temps dans le sud-est des États-Unis se retrouve de l’autre côté de l’Atlantique, ce qui témoigne de cette imprévisibilité mentionnée par Reedus. . Cependant, l’acteur a souligné alors que Daryl Dixon est une bête différente de Les morts-vivantsil y aura toujours ceux-là Mort ambulant os.

« Nous avons tous les éléments de Les morts-vivants que les gens aiment », a-t-il déclaré. « Il y a des larmes et des cris et c’est plein de tout ce qu’avait la série originale… surtout ces premières années de Les morts-vivants— mais c’est aussi unique et va parler de lui-même.

En savoir plus sur Reedus chez EW. Walking Dead : Daryl Dixon premières le 10 septembre.

