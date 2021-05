Norman Lloyd, vétéran Hollywood Hyphenate, est mort à 106 ans

Il était le jeune acteur qui a ému le public en tant que Cinna le poète dans la production théâtrale d’Orson Welles en 1937 de «Jules César». Il était le sympathisant fasciste froid qui tenait le public sur le bord de leur siège alors qu’il se balançait à la Statue de la Liberté dans le film d’Alfred Hitchcock de 1942 «Saboteur». Et il était le gentil Dr Auschlander sur le célèbre drame hospitalier des années 1980 «St. Ailleurs. » Son visage était reconnaissable à des générations de personnes. Mais son nom? Eh bien, considérez ceci: quand un cinéaste a décidé de faire un documentaire sur lui, il a fini par l’intituler «Qui est Norman Lloyd?» M. Lloyd, décédé mardi à son domicile de Los Angeles à 106 ans, s’est taillé une carrière réussie pendant sept décennies en tant qu’acteur, producteur et réalisateur, travaillant avec certains des noms les plus connus du secteur – même si le sien était à peine reconnu.

Sa mort a été confirmée par le producteur Dean Hargrove, un ami de longue date. En plus d’agir sous la direction de Welles et Hitchcock, M. Lloyd a travaillé avec Charlie Chaplin, Bertolt Brecht, John Houseman et Jean Renoir. Il est devenu de bons amis avec Hitchcock et un partenaire de tennis fréquent de Chaplin. Et il avait des histoires à raconter sur chacun d’eux. « Il est une source de culture scénique et cinématographique, plein de jus à l’âge de 93 ans, » The New Yorker a écrit quand « Qui est Norman Lloyd? » est sorti en 2007. Lorsque M. Lloyd a parlé, il l’a fait avec le genre de prestation qui suggérait une éducation de haut niveau et une scolarité impeccable. En fait, il est né à Jersey City, NJ, le 8 novembre 1914, et la seule ascension sociale que sa famille a faite a été de déménager à Brooklyn. La voix aristocratique est venue plus tard, quand on lui a suggéré de prendre des cours d’élocution pour effacer son accent. «On dirait qu’il est né à Londres», a dit un jour un ami, Peter Bart, directeur éditorial de Variety. «Ce n’est pas une affectation. C’est juste la façon dont il sonne. M. Lloyd a commencé à jouer quand il était très jeune, apparaissant devant les clubs de femmes, il a dit au Star-Ledger de Newark en 2007. «Père, prends le marteau. Il y a une mouche sur la tête de bébé »- c’était mon grand nombre», se souvient-il sèchement. «Vous pouvez donc imaginer à quoi ressemblait cet acte.»

Mais le jeune homme était sur la voie d’un acteur et a finalement commencé à travailler sous la direction de Welles au Mercury Theatre de New York. Le salaire était médiocre, mais c’était la Dépression, et il était mieux loti que beaucoup de gens qui entassaient le théâtre à la recherche d’une diversion bon marché. La performance de M. Lloyd dans le rôle de Cinna, dans une version de «Julius Caesar» que Welles a mis dans l’Italie de Mussolini, lui a valu des éloges. « Selon de nombreux témoignages, le moment le plus électrisant de ‘César’ a été la brève scène dans laquelle Cinna le poète est pris pour l’un des conspirateurs et est attaqué par la foule, » Alex Ross écrit dans The New Yorker en 2015 dans un article sur Welles. Lorsque Welles a déménagé à Los Angeles en 1940 pour faire des films, le jeune M. Lloyd est allé avec lui. Le premier projet de film de Welles a échoué, cependant, et M. Lloyd, qui attendait un bébé avec sa femme, Peggy, une autre interprète, a décidé de chercher du travail ailleurs. Le prochain projet de Welles s’est mieux déroulé: c’était «Citizen Kane». Mais alors que M. Lloyd a raté une chance de jouer un rôle dans ce film classique, il a réussi à être choisi par Hitchcock dans «Saboteur». Son rôle était important: Fry, un cinquième chroniqueur déterminé à attaquer des cibles américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. À l’apogée du film, il bascule par-dessus le bord de la torche de la Statue de la Liberté et se balance alors que le héros du film (Robert Cummings) tente de le mettre en sécurité par sa manche. (Si un spoiler peut être pardonné après toutes ces années, le sort de Fry ressemble moins à celui de Cary Grant et Eva Marie Saint alors qu’ils se perchent sur le mont Rushmore dans un autre film de Hitchcock, «North by Northwest», qu’à celui de King Kong on the Empire Bâtiment d’État.) D’autres rôles suivirent, notamment dans «Spellbound» de Hitchcock (1945), «Limelight» de Chaplin (1952) et le film hollywoodien de Jean Renoir «The Southerner» (1945). Mais M. Lloyd a progressivement commencé à se tourner vers la production et la réalisation.

Pendant la période de la liste noire d’Hollywood, son travail s’est tari à cause de ses associations passées avec des artistes de gauche. Il a crédité Hitchcock d’avoir relancé sa carrière en insistant pour qu’il soit autorisé à embaucher M. Lloyd pour produire et réaliser des épisodes de ses émissions de télévision, «Alfred Hitchcock Presents» et «The Alfred Hitchcock Hour». M. Lloyd a pris tout le travail qu’il pouvait obtenir jusqu’à presque la fin de sa vie. Il a eu des rôles dans un épisode de «Modern Family» en 2010 et dans le film de Judd Apatow «Trainwreck» en 2015. Il a également continué à passer beaucoup de temps sur le court de tennis. M. Lloyd «joue toujours au tennis et suit toujours le service au filet, ce qui est intimidant», a déclaré M. Bart dans une interview alors que son ami avait bien plus de 90 ans. En 2014, l’année de ses 100 ans, le conseil municipal de Los Angeles a proclamé le 8 novembre son anniversaire, «Norman Lloyd Day». Peggy Lloyd, née Margaret Hirsdansky et mariée à M. Lloyd pendant 75 ans, décédé en 2011. Elle et M. Lloyd s’étaient rencontrés lorsqu’ils avaient joué dans une pièce intitulée «Crime», mise en scène par Elia Kazan. Les informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles. Matthew Sussman, qui a réalisé le documentaire sur M. Lloyd, a déclaré que son titre était arrivé tard dans le match, alors qu’il racontait à ses connaissances sur quoi il travaillait. «Ce serait la question», a-t-il dit, «presque à chaque fois:« Qui est Norman Lloyd? »» Neil Vigdor a contribué au reportage.