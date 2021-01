Norman Lear, l’homme qui a apporté Sanford et fils, Les Jefferson et Tous dans la famille aux télévisions américaines, est enfin reconnu pour ses réalisations dans l’industrie du divertissement.

Le jeudi 28 janvier, la Hollywood Foreign Press Association a révélé que le scénariste et producteur de 98 ans recevrait le prix Carol Burnett au Golden Globes 2021.

Dans un communiqué, l’association a noté les nombreuses réalisations et contributions de Lear à Hollywood. «Norman Lear fait partie des créateurs les plus prolifiques de cette génération», a déclaré le président de la HFPA, Ali Sar. Sa carrière a englobé à la fois l’âge d’or et l’ère du streaming, au cours desquels son approche progressiste des sujets controversés par l’humour a provoqué un changement culturel qui a permis aux problèmes sociaux et politiques de se refléter à la télévision. Son travail a révolutionné l’industrie et la Hollywood Foreign Press Association est honoré de le nommer récipiendaire du prix Carol Burnett 2021. «

Les anciens récipiendaires de l’honneur comprennent Carol Burnett et Ellen Degeneres.