Norman Golb, contrôleur des manuscrits de la mer Morte, est mort à 92 ans

En 1947, un jeune berger bédouin a trébuché sur une grotte à un mile de la rive nord-ouest de la mer Morte et a découvert sept rouleaux de parchemin altérés, certains contenant des textes bibliques en hébreu, qui remontaient à 300 ans avant la naissance de Jésus. Cette découverte, et les fouilles ultérieures au cours de la prochaine décennie dans d’autres grottes de la région – produisant plus de 800 rouleaux au total – ont été considérées comme l’une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Mais ils ont également abouti à un débat particulièrement rancunier. Les premiers chercheurs à examiner les manuscrits de la mer Morte ont émis l’hypothèse qu’ils étaient l’œuvre du Esséniens, une petite secte juive ascétique vivant dans la colonie voisine de Qumrân qui, dans leurs croyances messianiques et leur sensibilité monastique, a probablement exercé une forte influence sur un autre groupe séparatiste, les premiers chrétiens. Mais Norman Golb, un professeur non conformiste à l’Université de Chicago, a contesté cette thèse et, avec le temps, il a galvanisé quelques autres chercheurs pour la remettre en question également.

Il a fait valoir que les rouleaux englobaient la pensée de diverses communautés de Juifs en Terre Sainte, pas seulement une secte marginale, et qu’ils avaient à l’origine été déplacés des bibliothèques de Jérusalem vers les grottes près de Qumrân pour les protéger du siège romain anticipé du ville en 70 après JC. Les rouleaux, a-t-il dit, suggéraient que le christianisme est né d’une culture juive dynamique et en évolution rapide plutôt que d’une seule ramification étroite. «Il n’y a pas de base rationnelle pour l’hypothèse essénienne, sauf pour 40 ans d’engagement à une vieille idée par une clique d’universitaires», a soutenu le Dr Golb dans une interview de 1989 avec John Noble Wilford du New York Times. Le Dr Golb, qui a également dirigé avec succès un effort visant à ouvrir les manuscrits de la mer Morte pour étude par un large éventail de chercheurs et pas seulement une coterie sélectionnée, à prédominance chrétienne, est décédé le 29 décembre dans un hospice à Chicago. Il avait 92 ans. Son fils Raphael a déclaré que la cause était des complications de la maladie d’Alzheimer. Un ancien étudiant a déjà décrit le Dr Golb comme un «limier savant pour toujours à la recherche de nouvelles informations». Parlant couramment l’hébreu ancien, l’araméen et l’arabe entre autres langues, il a d’abord analysé un rouleau non biblique qui énonçait des règles de conduite personnelle et s’est rendu compte qu’il n’y avait aucune référence au célibat, qui était au cœur du code essénien tel que décrit par Pline, le Romain. écrivain, et Josèphe, l’historien juif. Les partisans de la théorie essénienne ont dépeint les ruines de pierre de Qumrân comme les vestiges d’un monastère essénien. Mais le Dr Golb a souligné que le site contenait des tombes de femmes et d’hommes, une caractéristique improbable d’un monastère.

«Rien ne prouve que c’était autre chose qu’une forteresse», a déclaré le Dr Golb lors d’un symposium sur les rouleaux organisé par l’Institut d’études sémitiques à Princeton, NJ, en 1989. Au lieu d’une provenance essénienne, a fait valoir le Dr Golb, les rouleaux reflètent une période où le monde juif centré sur le Saint Temple de Jérusalem était en ébullition. Les sadducéens, loyalistes des prêtres du Saint Temple et partisans d’une application stricte de la loi écrite, y compris la justice «œil pour œil», perdaient leur influence au profit des pharisiens, qui considéraient la classe sacerdotale comme aristocratique et corrompue et commençaient à Le judaïsme rabbinique, adouci quelque peu par les traditions orales, qui domine aujourd’hui. Telle était l’atmosphère bouillonnante dans laquelle les chrétiens – également opposés aux sadducéens – cultivaient leur foi. Le Dr Golb, un expert en histoire juive médiévale qui a été professeur d’histoire et de civilisation juives à l’Université de Chicago de 1963 jusqu’à sa retraite en 2015, a produit de nombreux articles scientifiques sur les manuscrits de la mer Morte et a fusionné sa réflexion dans le livre de 1995 » Qui a écrit les manuscrits de la mer Morte?: La recherche du secret de Qumrân. » Bien qu’il ait rassemblé peu de partisans lorsqu’il a exposé sa théorie pour la première fois au début des années 1980, les archéologues israéliens et d’autres chercheurs ont ensuite dérivé vers son point de vue – trouvant des preuves, par exemple, que les ruines de Qumran étaient très probablement une usine de poterie et non un monastère. Image Le Dr Golb a produit de nombreux articles scientifiques sur les manuscrits de la mer Morte et a fusionné sa réflexion dans un livre de 1995. Le débat est devenu vitriolique et personnel. Lorsque les musées américains ont annoncé en 2006 et 2007 des expositions de parchemins, le fils du Dr Golb, Raphael, un avocat spécialisé en droit immobilier titulaire d’un doctorat en littérature comparée à Harvard, s’est mis en colère que le point de vue de son père soit ignoré et a lancé une campagne Internet contre les rivaux de son père.

Il est allé jusqu’à composer des courriels embarrassants au nom de Lawrence H. Schiffman, une autorité sur les rouleaux qui était alors président des études judaïques à l’Université de New York. Dans l’un, le faux personnage de Schiffman a avoué à des collègues et étudiants de NYU qu’il avait plagié le travail du Dr Golb dans ses propres écrits sur les rouleaux. Le Dr Schiffman s’est rendu au FBI et, en 2009, Raphael Golb a été arrêté pour usurpation d’identité et harcèlement aggravé. Il a affirmé qu’il s’était livré à une parodie académique, mais il a été reconnu coupable et condamné à six mois de prison – bien que le juge ait statué que sa nuit de prison et ses mois de probation équivalaient à du temps passé. Le Dr Golb était furieux face à l’épreuve de son fils «Le procureur a pris une querelle savante et porte plainte contre Raphael Golb et non contre ce que font les autres, ce qui était pire», a-t-il déclaré au Times en 2013. «La vindicte, la colère. la laideur, ça va parce que ça vient de l’autre côté. Norman Golb est né le 15 janvier 1928 à Chicago. Son père, Joseph, qui occupait plusieurs emplois de col bleu et était également barbier et acteur yiddish, et sa mère, Rose (Bilow) Golb, vendeuse dans un grand magasin, avaient immigré d’Ukraine dans leur enfance. Norman a appris quelques notions d’hébreu dans les programmes parascolaires, mais son immersion plus profonde est venue après avoir obtenu son BA au Roosevelt College et s’est inscrit à un programme d’études supérieures de deux ans à l’Oriental Institute de l’Université de Chicago, où il a également appris l’arabe, l’araméen, Grec et latin. Il quitta Chicago pour Baltimore afin de poursuivre un doctorat à l’Université Johns Hopkins en études judaïques et sémitiques, et eut la chance d’avoir comme instructeur William F. Albright, un archéologue biblique qui avait aidé à authentifier les manuscrits de la mer Morte.