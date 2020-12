Norman Abramson, le chef d’un groupe de scientifiques et d’ingénieurs qui a été le pionnier du développement de réseaux informatiques sans fil, est décédé le 1er décembre à son domicile de San Francisco. Il avait 88 ans. La cause était un cancer de la peau qui s’était métastasé dans ses poumons, a déclaré son fils, Mark. Le projet du professeur Abramson à la Université d’Hawaï a été conçu à l’origine pour transmettre des données aux écoles des îles hawaïennes éloignées au moyen d’un canal radio. Mais la solution que lui et son groupe ont imaginée à la fin des années 60 et au début des années 70 s’avérerait largement applicable; une partie de leur technologie est encore utilisée dans les smartphones, les satellites et les réseaux WiFi domestiques actuels. La technologie qu’ils ont créée a permis à de nombreux appareils numériques d’envoyer et de recevoir des données sur ce canal radio partagé. C’était une approche simple qui ne nécessitait pas de planification complexe du moment où chaque paquet de données serait envoyé. Si un paquet de données n’était pas reçu, il était simplement renvoyé. L’approche s’écartait des pratiques de télécommunications de l’époque, mais elle fonctionnait. « C’était une idée incroyablement audacieuse, une véritable ingénierie prête à l’emploi », a déclaré Vinton Cerf, informaticien chez Google et co-auteur, avec Robert Kahn, des normes techniques pour relier les réseaux informatiques sur Internet.

Le réseau sans fil à Hawaï, qui a commencé à fonctionner en 1971, s’appelait ALOHAnet, embrassant la salutation hawaïenne pour saluer ou se séparer. Il s’agissait d’une version plus petite et sans fil du plus connu ARPAnet, le précurseur d’Internet, qui permettait aux chercheurs universitaires de partager un réseau et d’envoyer des messages sur des lignes fixes. L’ARPAnet était dirigé par l’Agence des projets de recherche avancée du Pentagone, qui a également financé l’ALOHAnet. «Les premiers travaux sans fil à Hawaï sont largement sous-estimés», a déclaré Marc Weber, historien de l’Internet au Computer History Museum de Mountain View, en Californie. . »

Le professeur Abramson a été appelé le père des réseaux sans fil. Mais c’était une paternité partagée. Le projet comprenait des étudiants diplômés et plusieurs membres du corps professoral, notamment Frank Kuo, un ancien scientifique des Bell Labs arrivé à l’Université d’Hawaï en 1966, la même année où le professeur Abramson est arrivé. Son expertise la plus profonde était la théorie de la communication, le sujet de son doctorat. thèse à l’Université de Stanford. Les idées de conception fondamentales derrière ALOHAnet étaient les siennes. Dans une interview d’histoire orale en 2018 pour le Computer History Museum, le professeur Kuo a rappelé: «La norme était la théorie et j’étais le responsable de la mise en œuvre, et nous avons donc plutôt bien travaillé ensemble.»

ALOHAnet doit beaucoup au surf. Le professeur Abramson présentait un article lors d'une conférence universitaire à Tokyo à l'époque où les vols de San Francisco à Tokyo devaient s'arrêter à mi-chemin à Honolulu. Le professeur Abramson, qui a grandi à Boston, n'était pas encore allé à Hawaï et a décidé d'y passer quelques jours sur le chemin du retour. Il a loué une planche de surf. « Je suis monté, j'ai appris à surfer et j'ai dit, mon garçon, je pouvais supporter une partie de ça », se souvient-il en 2013 en un entretien d'histoire orale avec le Computer History Museum. En l'espace d'un an, après que l'Université d'Hawaï lui ait offert un poste de professeur permanent, lui et sa famille ont déménagé à Hawaï. «Mon père était vraiment absorbé par son travail, mais il surfait presque tous les jours», a déclaré Mark Abramson. Le fait que la technologie ALOHAnet soit devenue si largement utilisée était en partie parce que le professeur Abramson et son équipe l'avaient partagée librement et avaient accueilli d'autres scientifiques à Hawaï.



« Nous n'avions fait aucun brevet, et ALOHA a été publié dans des articles scientifiques », mettant leurs travaux dans le domaine public, a déclaré le professeur Abramson dans l'histoire orale, ajoutant: « Et cela me convenait. J'étais trop occupé à surfer pour m'inquiéter de ce genre de choses. Norman Manuel Abramson est né à Boston le 1er avril 1932, de Edward et Esther Abramson. Son père était un photographe commercial, sa mère une femme au foyer. Norman et sa sœur, Harriet, ont grandi dans le quartier de Dorchester, où vivent principalement des immigrants juifs, comme ses parents à l'époque. Son père était de Lituanie, sa mère d'Ukraine.