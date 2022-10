Normal ou pas ? Twitter vote sur le colocataire de Desi Man gardant la cuisinière, la casserole dans le réfrigérateur

Quiconque a partagé un espace de vie avec d’autres personnes a forcément eu des histoires d’horreur avec un colocataire. Celui qui a provoqué un débat sur Twitter récemment est relativement apprivoisé, mais évidemment un sujet controversé néanmoins. Un Rakshit Baveja a partagé une anecdote, avec une photo pour preuve, de son colocataire laissant une cocotte-minute entière et une poêle à frire à l’intérieur du réfrigérateur. Pourquoi demandes-tu? Rakshit lui avait demandé de garder les restes de dal et de riz au réfrigérateur. Il semble avoir décidé de réduire quelques étapes impliquées dans le processus.

Alors que certains l’ont qualifié d’atroce et de comportement semblable à celui de Gopi Bahu, d’autres n’y ont rien trouvé de mal. “C’est la seule façon de le conserver car aucun faaltu bartan n’est utilisé, vous n’avez donc pas à vous laver plus tard. De plus, vous pouvez réchauffer les aliments dans celui-ci même. Lesa problèmes comme celui-ci à coup sûr [sic]”, a déclaré un utilisateur de Twitter. “Il n’y a absolument rien de mal à cela. Moins de vaisselle à nettoyer et facile à réchauffer. Votre colocataire semble être un homme de culture 😂😂😂 », a ajouté un autre. Au contraire, quelqu’un a dit: “Il n’a pas enlevé le couvercle de la cuisinière et la plaque gardée au-dessus de cette casserole, maintenant le réfrigérateur ne fera pas le refroidissement correctement et des champignons se développeront dans le riz et le dal.”

Pour régler le débat, un utilisateur a lancé un sondage sur Twitter. “C’est bien seulement” a obtenu 59,3% des voix, tandis que “C’est ridicule” a obtenu 40,7%. Le gagnant a été désigné par un total de 1 075 votes.

J’ai demandé à mon colocataire de garder les restes de dal et de riz au réfrigérateur. Je me suis réveillé avec ça, GM ! pic.twitter.com/f1tLwY1itN – Rakshit Baveja (@rakshitbaveja) 6 octobre 2022

Votons dessus. Donnez vos raisons ci-dessous — Edgar Allan Poeha (@vaniIlaessence) 7 octobre 2022

Toi et mon colocataire, s’il vous plaît, trouvez une place ensemble. Ty – Rakshit Baveja (@rakshitbaveja) 6 octobre 2022

Pourquoi tu dois cuisiner autre chose.. tu manges ce qu’il y a dedans..😂 —Rachel 🇮🇳 (@anongirlus) 6 octobre 2022

Vous êtes censé déplacer les aliments dans un récipient et non mettre toute la cuisinière au réfrigérateur — Ayussh khurana (@Ayussheth) 6 octobre 2022

Oui. Il n’a pas enlevé le couvercle de la cuisinière et la plaque gardée au-dessus de cette casserole, maintenant le réfrigérateur ne fera pas le refroidissement correctement et les champignons se développeront dans le riz et le dal – Piyush Sharma (@Aguyfromthehill) 7 octobre 2022

Si l’on se fie au sondage, alors “l’homme de culture” continue de gagner pour l’instant.

