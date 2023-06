Norma Hunt, épouse du fondateur des Chiefs de Kansas City, Lamar Hunt, décède à 85 ans

Norma Hunt, l’épouse du défunt fondateur des Kansas City Chiefs Lamar Hunt et mère du président et PDG de l’équipe Clark Hunt, est décédée dimanche, a annoncé la franchise. Elle avait 85 ans.

« Notre famille est profondément attristée par le décès de notre mère, Norma », a déclaré la famille Hunt dans un communiqué. « C’était une mère merveilleuse et une femme extraordinaire qui manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connue.

«Gentil, généreux et toujours positif, maman était unique en son genre. Sa joie et son zèle pour la vie étaient contagieux. Elle aimait s’occuper des autres, et elle avait toujours un mot d’encouragement. C’était une amie fidèle, une hôtesse accomplie et elle avait une capacité rare à faire en sorte que tous ceux qu’elle rencontrait se sentent valorisés et à l’aise.

« Maman était résolument dévouée à sa famille et férocement passionnée par les équipes sportives de sa famille. Elle a été aux côtés de notre père Lamar à chaque étape – de la fusion de l’AFL et de la NFL à la formation de la Major League Soccer, du Championnat du monde de tennis, de la North American Soccer League et de leur investissement fondateur dans les Chicago Bulls. Elle était la seule personne que nous connaissions qui rivalisait avec son amour du sport. Les deux ont trouvé une telle joie ensemble, que ce soit à la maison ou dans les tribunes des stades du monde entier.

La 57e et dernière apparition de Norma Hunt au Super Bowl a vu les Chiefs vaincre les Eagles dans le Super Bowl LVII.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a présenté ses condoléances dans un communiqué.

« J’ai eu la chance de connaître Norma pendant près de 40 ans et j’ai toujours été frappé par sa chaleur et sa grâce, son partenariat avec Lamar et sa fierté pour leur famille », a-t-il déclaré. « Le sens de la famille de Norma s’est étendu à l’organisation des Chiefs qu’elle adorait énormément. Norma était l’une des fans les plus passionnées des Chiefs et de la NFL, et comprenait et appréciait tous les aspects du jeu. Elle aimait être avec l’équipe et qualifiait les joueurs de « super-héros de la vie réelle ». Norma a assisté à tous les Super Bowl jamais joués, y compris les deux récentes victoires des Chiefs, et a été la seule femme à le faire.

« Le rôle de Norma dans le football a été mis en évidence récemment dans le documentaire intitulé à juste titre » A Lifetime of Sundays « . La place de Norma dans l’histoire de la NFL restera à jamais dans les mémoires de l’organisation des Chiefs et de toute la ligue.

Le quart-arrière de Kansas City, Patrick Mahomes, a déclaré que Hunt était « le meilleur ».

Mme Norma était la meilleure. Heureux de faire partie de cette organisation spéciale qu’elle a aidé à construire. Elle va nous manquer ! Prières à toute la famille Hunt. 🙏🏽💔 https://t.co/YOiDzVUK3j – Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) 4 juin 2023

(Photo : Robert Deutsch / USA Today)