Norm Letnick, député provincial de Kelowna-Lake Country, réfléchit à 2022

On m’a demandé d’écrire un court article sur mes réflexions sur l’année écoulée et sur ce que j’attends avec impatience l’année prochaine.

Au cours de la dernière année, Kevin Falcon a été nommé chef de l’opposition officielle à Victoria et un nouveau membre s’est ajouté à mon bureau pour aider les électeurs.

Mon personnel et moi sommes heureux de vous aider à résoudre les problèmes que vous pourriez avoir avec les organismes gouvernementaux provinciaux.

Nous pouvons vous aider à localiser les services gouvernementaux et leurs coordonnées ; aider à comprendre les politiques et les services gouvernementaux; aider à naviguer dans la bureaucratie gouvernementale; et s’assurer que la procédure régulière est suivie.

En 2022, nous avons pressé le gouvernement de régler les problèmes concernant les Britanno-Colombiens, de proposer des solutions et de demander des comptes au gouvernement.

Nous nous sommes concentrés en partie sur les soins de santé, où nous avons demandé au gouvernement d’être transparent et de mettre en œuvre un plan d’action global pour lutter contre la crise des soins primaires, car près d’un million de Britanno-Colombiens n’ont pas de médecin de famille et manquent de personnel. continuer à s’aggraver.

En particulier, nous avons demandé au gouvernement de remédier immédiatement à la pénurie d’infirmières et de services d’ambulance à Interior Health afin que les gens ne perdent pas l’accès aux services de santé vitaux.

Alors que l’accession à la propriété continue d’être hors de portée pour de nombreux Britanno-Colombiens et que tout, de l’épicerie au loyer en passant par l’essence, devient plus cher, nous avons pressé le gouvernement de prendre des mesures décisives, de soulager les familles et d’aider les gens à joindre les deux bouts.

En matière de criminalité, nous avons demandé au gouvernement de mettre en œuvre des outils pour améliorer la sécurité publique, notamment un contrôle et des conséquences plus stricts pour les récidivistes, ainsi qu’un investissement accru dans les ressources des services de poursuite de la Colombie-Britannique dans toute la province.

Du côté de la capitale locale, nous continuons de plaider pour de nouvelles écoles, y compris une nouvelle Rutland MiddleSchool, qui a 70 ans et manque d’accessibilité, une nouvelle école secondaire Glenmore, car tous les espaces existants dans les écoles secondaires de Kelowna seront pleins d’ici 2025, et le remplacement de la surcapacité de l’École Glenmore Elementary parmi les nombreuses priorités d’immobilisations du district scolaire 23.

En matière de transport, j’ai exhorté le gouvernement à mettre en œuvre une solution à long terme au goulot d’étranglement et aux risques pour la sécurité sur l’autoroute 97 aux routes Glenmore et Beaver Lake pour les milliers de personnes voyageant dans le centre de l’Okanagan ; prolonger l’autoroute de l’avenue Clement de Glenmore Road à l’autoroute 33, réduisant ainsi la circulation de l’autoroute 97 avec moins d’intersections; poursuivre l’installation de terre-pleins en béton sur l’autoroute 97 vers Vernon; et financer de nouveaux travaux d’immobilisation sur l’autoroute 97 et la communauté de Crystal Waters.

En travaillant avec mes collègues députés, j’ai partagé ces besoins et bien d’autres du centre de l’Okanagan avec le gouvernement et je continuerai de le faire en 2023. Merci aux maires et conseillers sortants de Kelowna et de Lake Country pour leur service, en particulier à long- fois le maire de Lake Country, James Baker, pour ses plus de 30 ans au sein de l’administration locale, et merci pour le privilège de vous représenter à Victoria.

Bonne année 2023 !

VacancesKelownaLake CountryBilan de l’année