Norge Ski Club, fermes d’arbres de Noël, défilés du Père Noël. Voici quelques-unes des choses préférées du comté de McHenry – Shaw Local

Owen et Margaret Richardson accueillent les visiteurs dans leur ferme d’arbres de Noël de Spring Grove en 1996 à Spring Grove. (Fourni par les archives de la société historique du comté de McHenry)

Initialement familiale en 1836, la ferme, située à Spring Grove, a atteint plus de 500 acres et contient plus de 50 000 arbres et autres cultures, selon le site Web de la ferme. La cinquième et la sixième génération de la famille Richardson possèdent et travaillent sur la ferme.

Les premiers arbres de Noël ont été plantés en 1982 et, après quelques essais et erreurs, la famille a depuis compris comment faire pousser 11 000 nouveaux arbres chaque année.

Une fête de Noël en 1957 au Woodstock Veterans of Foreign Wars Auxiliary Lodge. (Fourni par les archives de la société historique du comté de McHenry)

En tant que membre du Woodstock Veterans of Foreign Wars Auxiliary, Eugenia Mansfield (à gauche) a organisé la fête à Woodstock, selon la McHenry County Historical Society. Parmi les personnes photographiées figurent Rita Griswold et Sarah Satorius.

Un tournoi de ski norvégien organisé en 1948. (Fourni par les archives de la société historique du comté de McHenry)

Créé à l’origine en 1905, le Norge Ski Club, situé à Fox River Grove, est le plus ancien club de ski des États-Unis à être resté ouvert en permanence, selon son site Web. Aujourd’hui, il forme des athlètes olympiques et a organisé des tournois dans divers endroits, notamment à Navy Pier.

En décembre 2002, le club a acquis une nouvelle rampe de ski qui est toujours utilisée aujourd’hui. La rampe, une de 70 mètres du Minnesota, a remplacé une plus petite de 60 mètres, ont déclaré des responsables du club. Il a été acheté pour 1 $, a rapporté le Northwest Herald à l’époque.

La famille William Miller d’Union fête Noël en 1915. (Fourni par les archives de la société historique du comté de McHenry)

Le personnel décore un arbre de Noël à l’extérieur de l’hôpital McHenry en 1966. (Fourni par les archives de la société historique du comté de McHenry)

Construit à l’origine comme une clinique en 1956, un ajout à l’hôpital McHenry a rapidement été construit près de la clinique sur l’avenue Waukegan, selon la McHenry County Historical Society.

Un nouvel hôpital a été construit en 1984 sur la route 31 et Bull Valley Road après que la population ait considérablement augmenté, et il a été nommé Northern Illinois Medical Center.

En 1995, Centegra Health System, composé d’hôpitaux à Woodstock et McHenry, a été formé, selon le site Web de Northwestern Medicine. En 2018, le système a rejoint Northwestern, regroupant les hôpitaux sous l’égide de Northwestern.