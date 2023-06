Norfolk Stakes: Breeders ‘Cup vise le choc Le vainqueur royal Valiant Force déclare Adrian Murray | Nouvelles de la course

Adrian Murray vise de nouveaux succès dans les grandes courses après avoir été inscrit au tableau de bord de Royal Ascot avec Valiant Force dans les Norfolk Stakes.

Le manieur irlandais n’a sellé que trois coureurs lors de la réunion royale et en plus du triomphe choc 150-1 de Valiant Force à Norfolk, Murray a également vu Bucanero Fuerte courir avec un réel crédit dans les Coventry Stakes de la première journée pour terminer troisième.

Les deux enfants de deux ans appartiennent à Amo Racing et sont maintenant prêts à faire campagne au plus haut niveau, la Breeders ‘Cup étant mise en évidence comme l’objectif à long terme de Valiant Force ayant fourni à l’opération de course de Kia Joorabchian leur première tant attendue. vainqueur du grand rendez-vous de l’été.

Image:

Force vaillante





« Je n’arrivais pas à croire qu’il avait une fiche de 150-1 », a déclaré Murray. « J’étais en train de tracer une ligne complètement à travers sa dernière course car il n’a couru aucune course du tout ce jour-là et avec sa forme avec Sa Majesté avant cela, j’ai senti qu’il avait une bonne chance.

« Il va probablement viser la Breeders ‘Cup maintenant en novembre. Il courra plus que probablement avant cela, mais après avoir parlé au propriétaire, il a hâte d’y aller, donc ce sera notre grand objectif pour lui.

« C’est un cheval avec beaucoup de vitesse, donc je dirais que nous nous en tiendrons à cinq stades pour le moment. »

Avec Valiant Force pointé vers l’Amérique, il pourrait être laissé à Bucanero Fuerte de battre le drapeau à domicile avec le fils de Wootton Bassett prêt à continuer à exercer son métier dans la société du Groupe.

Bien que les GAIN Railway Stakes du 2 juillet arrivent peut-être trop tôt pour le poulain qui s’améliore, un voyage au Curragh pourrait être prévu pour les Group One Keeneland Phoenix Stakes plus tard dans l’été, le 12 août.

« C’est un très bon cheval et je pense qu’il va être un très bon cheval sur la route, il y a encore beaucoup d’améliorations à venir de lui », a poursuivi Murray.

« Il pourrait aller dans un Groupe Un au Curragh, mais nous devrons nous asseoir et discuter. Il est inscrit pour quelques Groupes Un, mais ce pourrait être les Phoenix Stakes pour lui. Il est de toute façon inscrit dans toutes les bonnes courses. , mais nous n’allons pas le brusquer. »

Réfléchissant à la course de Coventry de Bucanero Fuerte alors qu’il était troisième derrière River Tiber d’Aidan O’Brien, il a ajouté: « Je dirais que s’il avait pu être remorqué plus longtemps dans la course, il se serait peut-être rapproché l’autre jour.

« Je ne sais pas s’il aurait battu le vainqueur ou non, mais cela lui aurait été plus utile. C’était juste la façon dont la course s’est déroulée pour lui, il était devant et a ralenti un peu, il était un peu vert. Mais il devrait y avoir beaucoup plus d’amélioration à venir de lui.

Image:

Ryan Moore regarde de l’autre côté pour voir que le fleuve Tibre vient de devancer l’éthos de l’armée à Coventry





En plus d’offrir à son célèbre propriétaire une victoire à Royal Ascot, ce fut le plus grand succès de la carrière d’entraîneur de Murray à part entière – quelque chose que l’entraîneur basé à Westmeath est toujours en train d’accepter.

« Ça a été fabuleux et je ne peux pas me plaindre, ça a été une excellente semaine », a-t-il déclaré.

« Ce n’est toujours pas rentré. Vous y allez avec de grandes occasions et vous pouvez toujours vous faire battre, c’est un match difficile. Mais nous avons été ravis de la semaine. »