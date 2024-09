Norfolk Southern licencie le PDG Alan Shaw pour une relation inappropriée avec une employée

Norfolk Southern a annoncé mercredi avoir licencié Alan Shaw, PDG pour avoir eu une relation inappropriée avec un subordonné.

Son éviction intervient après deux années difficiles à la tête de l’entreprise et quelques jours seulement après que le conseil d’administration de l’entreprise a annoncé qu’il était enquête lui pour de prétendus manquements à l’éthique.

La compagnie ferroviaire basée à Atlanta a déclaré que Shaw avait eu une relation consensuelle inappropriée avec le directeur juridique de Norfolk Southern, qui a également été licencié. Norfolk Southern a promu le directeur financier Mark George au poste de prochain PDG de la compagnie ferroviaire.

Shaw était en tête de Norfolk Southern en février 2023 lorsqu’un de ses trains dérailléa déversé des produits chimiques toxiques et a pris feu à East Palestine, dans l’Ohio, la pire catastrophe ferroviaire de la dernière décennie. Ensuite, l’investisseur activiste Ancora Holdings a tenté contrôler du chemin de fer plus tôt cette année et le feu Shaw.

Il a résisté audiences du congrès et des réunions communautaires difficiles après le déraillement d’East Palestine, tout en promettant de faire de Norfolk Southern la « référence absolue en matière de sécurité » dans l’industrie. Il a également réussi à persuader les investisseurs de ne pas soutenir la majorité des candidats au conseil d’administration d’Ancora. Trois de ses candidats a gagné des sièges au conseil d’administration du chemin de fer, mais cela n’a pas suffi à lui donner le contrôle.

Le déraillement près de la frontière entre l’Ohio et la Pennsylvanie a incité le pays à réexaminer la sécurité ferroviaire et a conduit les législateurs et les régulateurs à appeler à des réformes. Mais ces propositions ont en grande partie au point mortet l’industrie n’a fait que changements minimes depuis le déraillement, comme l’installation de davantage de détecteurs au bord de la voie pour repérer les roulements en surchauffe comme celui qui a provoqué l’effondrement de la Palestine orientale.

Le des résultats financiers décevants Les mesures prises par Norfolk Southern après le déraillement, combinées aux questions sur la stratégie de Shaw visant à garder plus de travailleurs disponibles pendant une période de ralentissement économique, ont rendu le chemin de fer mûr pour la pression d’un investisseur comme Ancora.

Le président du chemin de fer, Claude Mongeau, a déclaré : « Le conseil d’administration a pleinement confiance en Mark et en sa capacité à continuer de respecter nos engagements envers les actionnaires et les autres parties prenantes », bien qu’il ne travaille pour le chemin de fer que depuis 2019. Auparavant, George était directeur financier du fabricant de climatiseurs Carrier Corporation et d’Otis Elevator Company.

Mongeau a déclaré que George travaillera avec John Orr, le chef de l’exploitation embauché lors de sa lutte avec Ancora, pour continuer à améliorer les bénéfices du chemin de fer en réduisant les coûts et en devenant plus efficace.

« Je me réjouis de poursuivre mon partenariat avec John et toute l’équipe (Norfolk Southern) alors que nous progressons dans l’optimisation des opérations et le service à nos clients, tout en créant un lieu de travail sûr et satisfaisant et en offrant une valeur ajoutée à nos employés, clients, actionnaires et communautés », a déclaré George dans un communiqué.

Norfolk Southern est l’un des six plus grands chemins de fer d’Amérique du Nord avec des voies sillonnant l’est des États-Unis.