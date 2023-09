Norfolk Southern annonce les détails d’un plan visant à payer la valeur des maisons perdues en raison du déraillement dans l’Ohio

Norfolk Southern a annoncé lundi de nouveaux détails sur son plan visant à indemniser les résidents de l’Est de la Palestine pour la valeur de leurs maisons perdues depuis le déraillement enflammé perturbé vie dans la ville de l’est de l’Ohio en février.

Le programme ferroviaire sera sans aucun doute bien accueilli par certaines personnes qui souhaitent vendre leur maison et s’éloigner de la ville plutôt que de faire face aux des soucis de santé persistants. Mais certains critiques affirment que le chemin de fer devrait faire davantage pour répondre à ces problèmes de santé au lieu de se soucier autant de la reprise économique dans la région.

Et les détails sont encore provisoires car le bureau du procureur général de l’Ohio négocie toujours un accord cela créera un fonds à long terme pour indemniser les propriétaires ainsi que deux autres fonds pour payer tout problème de santé ou problème de contamination de l’eau qui surviendrait plus tard. Le bureau du procureur général a déclaré qu’il n’était pas clair quand ces fonds seraient finalisés en raison de toutes les questions restées sans réponse à ce stade.

Le chemin de fer estime déjà que le nettoyage coûtera plus que 800 millions de dollars, qui comprend 74 millions de dollars que Norfolk Southern a promis à l’Est de la Palestine pour aider la ville à se relever. Ce total continuera d’augmenter à mesure que le nettoyage se poursuit, que les fonds sont finalisés et que diverses poursuites progressent. Le chemin de fer recevra également une compensation de la part de ses assureurs et probablement d’autres entreprises impliqué dans le déraillement.

« C’est une autre étape dans la réalisation de notre promesse envers la Palestine orientale de redresser la situation. Norfolk Southern est déterminé à respecter ses engagements, notamment en protégeant les valeurs résidentielles de la communauté », a déclaré le PDG Alan Shaw, qui s’efforce de améliorer la sécurité sur le chemin de fer. « Ce programme vise à rassurer les propriétaires dont ils ont besoin. »

Le nouveau programme versera aux propriétaires de l’Est de la Palestine et des environs la différence entre la valeur marchande estimée de leur maison et le prix de vente. Mais pour accepter une indemnisation dans le cadre du programme, les propriétaires devront renoncer aux réclamations pour dommages matériels qu’ils pourraient éventuellement recouvrer dans le cadre de l’une des poursuites contre le chemin de fer.

JD Vance, l’un des sénateurs américains de l’Ohio qui a proposé un ensemble de réformes de la sécurité ferroviaire après le déraillement, qui attend toujours un vote, a déclaré qu’il restait sceptique quant à Norfolk Southern.

« Mes attentes quant à leur capacité à tenir leurs promesses sont faibles », a déclaré Vance, un républicain. « Je continuerai à tenir le chemin de fer et ses partisans au Congrès responsables des promesses qu’ils ont faites aux habitants de l’Ohio. »

Jami Wallace, résidente de longue date de la Palestine orientale, qui n’est toujours pas rentrée chez elle depuis le déraillement, a déclaré qu’elle et le groupe du Conseil de l’unité qu’elle aide à diriger se concentrent beaucoup plus sur la santé des résidents que sur des choses comme la valeur de leur maison, même si le gouvernement et les chemins de fer Continuez à insister sur le fait que les tests en cours sur l’air et l’eau dans la région ne révèlent pas de niveaux inquiétants de produits chimiques.

De plus, a-t-elle déclaré, « bon nombre des personnes les plus vulnérables sont les locataires », de sorte que ce programme destiné à aider les propriétaires ne fera pas grand-chose pour eux.

« La santé humaine devrait passer en premier », a déclaré Wallace.

Et obtenir des réponses aux questions de la communauté sur les problèmes de santé potentiels est la priorité de Wallace, frustrée de n’avoir pas réussi à persuader l’EPA d’effectuer des tests détaillés dans le sous-sol de sa maison.

De plus, les gens qui vivent en ville depuis des générations ne sont de toute façon pas désireux de vendre leur maison. Ils veulent juste savoir si leur maison est sûre.

« Il ne s’agit pas seulement de vendre la maison et de pouvoir déménager dans une autre maison. Nous ne voulons pas bouger », a déclaré Wallace.