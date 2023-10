Norfolk Southern à nouveau touché par des problèmes technologiques

ATLANTA — Les opérations de Norfolk Southern ont été perturbées par une panne de son centre de données vendredi soir, rapporte le chemin de fer, la deuxième fois en un peu plus d’un mois que des problèmes techniques affectent les opérations ferroviaires.

Le chemin de fer a dit dans un rapport que le problème, qui affectait la répartition, les mouvements des trains et le système d’exploitation du terminal, a été résolu à 1 h 30 le samedi 30 septembre, mais qu’il faudra « quelques semaines » pour atténuer les embouteillages causés par le panne.

NS a déclaré n’avoir trouvé aucune indication que le problème était lié à un incident de cybersécurité ou à une panne survenue le 28 août qui a également affecté les systèmes technologiques du chemin de fer. [see “‘Software defect’ caused system outage …,” Trains News Wire, Sept. 1, 2023]. Le chemin de fer a déclaré qu’il continuait d’enquêter sur la cause de la panne, mais estime « qu’elle est liée à un défaut du produit du fournisseur ». La société a également déclaré avoir entamé « un examen complet de la résilience de son centre de données et de sa technologie réseau afin d’éviter de futures pannes ».