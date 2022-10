NORE s’excuse auprès de la famille de George Floyd pour les remarques de Kanye West sur “Drink Champs”

NORE admet sa faute dans la diffusion de fausses informations par Kanye West sur Champions de la boisson au cours du week-end, disant qu’il regrettait d’avoir le rappeur sur les semaines suivantes de discours de haine et de remarques antisémites.

Tout au long de son passage sur le podcast bien-aimé, Ye a fait des remarques manifestement incorrectes sur la cause du décès dans le meurtre de George Floyd. À tel point que l’avocat des droits civiques Lee Merritt a annoncé plus tard que la famille de Floyd envisageait d’intenter une action en justice contre le rappeur pour “fausses déclarations sur la manière de sa mort”.

Bien sûr, ce n’était pas la seule désinformation diffusée par Kanye sur la plate-forme, poursuivant ses sentiments antisémites et d’autres déclarations de sa poche. Donc, ce matin, NORE s’est arrêté à la fois au Breakfast Club et au Hot 97 pour s’excuser auprès de tout le monde – y compris la famille de George Floyd – d’avoir eu Ye dans l’émission en premier lieu.

“Je veux juste être honnête, je soutiens la liberté d’expression”, a déclaré NORE lors d’une de ses apparitions. «Je soutiens quiconque, vous savez, ne pas être censuré. Mais je ne supporte pas que quelqu’un soit blessé. Je n’avais pas réalisé que les déclarations de George Floyd dans mon émission étaient si blessantes. Et tu dois réaliser que c’était les cinq premières minutes de l’émission. Quand il est entré, il a dit à mon producteur, il a dit que s’il arrêtait de filmer, il partirait.

Il a poursuivi: «Je voulais que l’homme parle, mais plus tard, je l’ai en fait vérifié au sujet des commentaires de George Floyd. En fait, je l’ai interrogé sur White Lives Matter. Mais, c’était tellement plus tard dans l’épisode, et c’était tellement – ​​j’étais déjà en état d’ébriété à ce moment-là que peut-être que les gens l’ont regardé.