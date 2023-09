NordVPN vs Surfshark : quel est le meilleur en termes de confidentialité, de streaming et de coût ?

NordVPN et Surfshark sont deux des plus grands noms sur un marché de plus en plus occupé.

Alors que les violations de données font régulièrement la une des journaux et que des politiciens stupides pensent qu’il est possible d’installer des portes dérobées sur des services cryptés tout en les gardant « cryptés », la nécessité de protéger votre vie privée en ligne avec un VPN n’a jamais été aussi évidente.

Alors, lequel de ces deux services devriez-vous choisir ? C’est une question difficile à répondre vous-même, mais nous vous expliquerons ici tout ce que vous devez savoir.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que les deux sociétés ont annoncé une fusion en février 2022. On vous pardonnera donc peut-être de penser qu’elles ne font qu’une seule et même personne maintenant – ce n’est pas le cas. En fait, il est incorrect de parler de fusion : Nord Security (la société mère de NordVPN) a acquis Surfshark, les deux VPN appartiennent donc à la même société. Ce n’est pas inhabituel : de nombreux autres VPN appartiennent également à quelques sociétés seulement.

De plus, le fait que Nord ou Surfshark soit le meilleur pour vous dépendra grandement de vos besoins, de vos préférences et de votre budget.

Alors que nous testons régulièrement les VPN et rassemblons les meilleurs services VPN, nous examinons ici plus précisément deux grands noms et les comparons côte à côte.

Poursuivez votre lecture pour savoir si votre loyauté doit appartenir aux Nordiques ou si vous devez plutôt surfer avec le Requin.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

NordVPN vs Surfshark : quel VPN gratuit est le meilleur ?

Gagnant: ni l’un ni l’autre n’offrent de niveau gratuit

Ni NordVPN ni Surfshark ne proposent un niveau gratuit. Ils n’ont même pas de contrat de type « essayez avant d’acheter », mais vous pouvez vous inscrire aux deux services VPN pour un seul mois et, avant la fin des 30 jours, vous pouvez annuler et récupérer votre argent.

NordVPN vs Surfshark VPN : quel VPN est le plus rapide ?

Lors de nos tests les plus récents (février 2023 pour NordVPN et janvier 2023 pour Surfshark), nous avons constaté que les vitesses de téléchargement de Surfshark VPN étaient les plus élevées des deux. Cela ne veut pas dire que les connexions de NordVPN sont lentes – loin de là – elles n’étaient tout simplement pas aussi rapides en aval que celles de Surfshark VPN.

En amont, cependant, c’est une autre histoire ; NordVPN était beaucoup plus rapide à cet égard et bat donc en moyenne de peu Surfshark.

Vous trouverez ci-dessous les résultats réels (en mégabits par seconde) enregistrés à l’aide d’un service FTTP synchrone de 1 Gbit/s, lors d’une connexion à des serveurs à San Francisco, New York, Londres et Tokyo :

Vitesses de téléchargement NordVPN Vitesses de téléchargement du VPN Surfshark Vitesses de téléchargement NordVPN Vitesses de téléchargement du VPN Surfshark San Francisco 802.79 831.84 945.45 947.32 New York 597,88 722.21 840.02 100,99 Londres 544,84 629,79 848.05 303.06 Tokyo 567.01 661.74 861.60 332.40

Bien sûr, si votre connexion haut débit est plus lente que ces chiffres, alors la comparaison est sans objet : aucun des deux ne ralentira votre connexion et, franchement, les deux font partie des services VPN grand public les plus rapides du marché.

NordVPN vs Surfshark : quel est le meilleur pour débloquer les services de streaming ?

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les fournisseurs de streaming sont bien conscients que certains de leurs clients aiment utiliser des VPN pour accéder à des contenus géographiquement restreints. En tant que tel, simplement parce que votre fournisseur VPN vous permettra de regarder, par exemple, BBC iPlayer lorsque vous rechargerez votre bronzage à Tenerife pendant un mois, il se peut que vous ne puissiez pas toujours le faire.

En gardant cette mise en garde à l’esprit, voici comment NordVPN et Surfshark se sont comportés lorsque nous les avons utilisés récemment pour essayer de débloquer un certain nombre de services de streaming :

NordVPN Surfrequin Netflix États-Unis Oui Oui Disney+ Oui Oui BBC iPlayer Oui Oui ITVX (anciennement ITV Hub) Oui Oui 9Maintenant Oui Non Télévision F1 Oui Non

Les deux services « débloquent » également Amazon Prime. Cependant, les comptes Prime sont liés au pays de votre compte de facturation, cela signifie donc que vous pouvez toujours regarder des vidéos Prime depuis votre compte national lorsque vous êtes à l’étranger.

Le service de streaming australien 9Now n’est peut-être pas aussi connu que Netflix, mais c’était l’une des différences entre les deux VPN, tout comme le service de streaming F1. Là où Surfshark n’a pas pu les débloquer, NordVPN le pouvait, il remporte donc cette catégorie.

Cependant, encore une fois, NordVPN et Surfshark sont de bons choix pour diffuser du contenu populaire verrouillé par région. Si vous avez besoin de diffuser certains des services les moins populaires, NordVPN est votre meilleur choix.

NordVPN vs Surfshark VPN : combien de serveurs possède chaque fournisseur VPN ?

NordVPN possède des serveurs dans 60 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Japon, Hong Kong, Taiwan et bien d’autres.

Nord VPN compte plus de 5 800 serveurs au total (en septembre 2023), mais notez que certains d’entre eux sont des serveurs « virtuels », en d’autres termes, ils ne se trouvent pas physiquement dans les pays qu’ils prétendent être.

Surfshark possède plus de 3 200 serveurs dans 100 pays, dont le Royaume-Uni, l’Irlande, les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, Hong Kong et Taiwan, et certains que NordVPN ne possède pas actuellement, par exemple l’Arménie, le Nigeria et Arabie Saoudite.

NordVPN vs Surfshark VPN : les téléchargements P2P sont-ils pris en charge ?

NordVPN et Surfshark VPN prennent en charge les téléchargements P2P.

Sachez que tous les serveurs ne prennent pas en charge cela. NordVPN maintient une liste sur son site qui vous indique clairement où le trafic P2P est pris en charge et où il n’est pas pris en charge. Surfshark ne propose une telle liste nulle part sur son site, mais c’est en grande partie parce qu’il n’est pas obligé de le faire. Lorsque nous avons parlé à Justas Pukys, chef de produit VPN chez Surfshark, il a confirmé que tous les serveurs de Surfshark sont compatibles P2P.

NordVPN vs Surfshark VPN : quel est le meilleur pour la confidentialité ?

NordVPN et Surfshark sont tous deux excellents du point de vue de la confidentialité, mais en comparant à données comparables, nous devons dire que NordVPN remporte la couronne – pour une raison.

Premièrement, NordVPN et Surfshark utilisent des serveurs uniquement RAM. C’est mieux que d’enregistrer des fichiers sur des disques durs (ou SSD), car cela signifie que les chances que des données utilisateur soient stockées sur les serveurs de l’un ou l’autre fournisseur sont pratiquement nulles. De par leur conception, le contenu des serveurs contenant uniquement de la RAM est effacé à chaque redémarrage ou en cas de coupure de courant.

Deuxièmement, NordVPN et Surfshark utilisent le protocole WireGuard. Cela présente un certain nombre d’avantages inhérents en matière de sécurité, à savoir qu’il est moins susceptible d’interrompre les connexions que les autres protocoles, et que le transfert depuis les connexions cellulaires (c’est-à-dire 5G) et Wi-Fi est transparent. Les deux fournisseurs ont également créé leurs propres versions personnalisées de WireGuard, qui évitent intelligemment le problème du protocole nécessitant l’utilisation d’adresses IP statiques – NordVPN en dit plus sur son NordLynx et son système double NAT fonctionne ici, tandis que Surfshark VPN explique ici comment il attribue adresses IP dynamiques aux utilisateurs lorsque WireGuard est activé.

Les deux fournisseurs acceptent les paiements en crypto-monnaie et désactivent le trafic IPv6 par défaut.

Peut-être plus important encore, les deux fournisseurs VPN ont une politique claire de « pas de journaux », stipulant qu’ils ne conservent aucune donnée sur les journaux de connexion des clients.

Il est important de noter que les deux ont été audités de manière indépendante pour vérifier qu’ils ne stockent vraiment rien. NordVPN a été audité par PricewaterhouseCoopers en 2018 et 2020, et par Deloitte en 2023. Surfshark a également été vérifié par Deloitte en 2023. À chaque fois, les auditeurs ont constaté que les affirmations de non-journalisation des deux fournisseurs résistaient à un examen minutieux.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de classer NordVPN ou Surfshark VPN en termes d’informations d’identification en matière de confidentialité, c’est vraiment une affaire de couper les cheveux en quatre.

Le fait que Nord-VPN soit situé au Panama, où il n’y a pas de lois obligatoires sur la conservation des données, et que Surfshark VPN soit basé aux Pays-Bas, qui fait partie de l’alliance de partage de données dite « 9-Eyes », le fait légèrement pencher. en faveur de NordVPN.

En pratique, cependant, cela n’a peut-être pas autant d’importance qu’on pourrait le penser. Comme l’a démontré l’audit de Deloitte, aucun journal de connexion n’est conservé et les personnes véritablement soucieuses de leur confidentialité ont la possibilité de payer en Bitcoin, pour encore plus de sécurité.

Vous pouvez en savoir plus sur ce que Surfshark a à dire sur le fait d’être basé dans un pays des 9 Yeux, mais voici la partie la plus importante : « Le gouvernement peut toujours demander des journaux à un VPN établi là-bas. [in the Netherlands]. Que devrait faire un fournisseur ? Eh bien, un fournisseur VPN avec une politique de non-journalisation n’aurait rien à donner. Et si l’État décidait de saisir physiquement les serveurs, cela se heurterait au problème de l’incapacité de la police locale à attaquer un serveur dans un autre pays.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Prix ​​NordVPN vs Surfshark VPN : quel est le moins cher ?

Surfshark VPN est globalement moins cher et offre un meilleur rapport qualité-prix car il offre une protection VPN pour un nombre infini d’appareils, alors que NordVPN en autorise jusqu’à six.

Comme tous les fournisseurs VPN, vous pouvez réaliser de grosses économies si vous payez un an ou deux ans à l’avance.

Notez que sur les offres d’un an et de deux ans ci-dessous, les tarifs de lancement sont indiqués à côté des tarifs standards, pour vous montrer ce que vous paierez une fois ces un ou deux ans écoulés.

Prix ​​​​au Royaume-Uni

NordVPN VPN Surfshark Mensuel 10,29 £ 10,93 £ Forfait 1 an (prix de renouvellement) 46,68 £ (79,08 £) 38,40 £ (47,93 £) Forfait 2 ans (prix de renouvellement) 67,23 £ (117,93 £) 47,93 £ (47,93 £ par an)

Prix ​​américains

NordVPN VPN Surfshark Mensuel 12,99 $ 12,95 $ Forfait 1 an (prix de renouvellement) 59,88 $ (99,48 $) 47,88 $ (59,76 $) Forfait 2 ans (prix de renouvellement) 86,13 $ (223,83 $) 59,76 $ (59,76 $ par an)

Prix ​​australiens

NordVPN VPN Surfshark Mensuel ~20,36 $ 20,27 $ Forfait 1 an (prix de renouvellement) ~93,87 $ (~155,95 $) 74,69 $ (93,56 $) Forfait 2 ans (prix de renouvellement) ~135,02 $ (~350,86 $) 93,56 $ (93,56 $ annuellement) Notez que comme NordVPN n’indique pas actuellement les prix en dollars australiens, les tarifs ci-dessus sont basés sur des conversions USD en AUD (correctes au moment de la rédaction).

Notez que les forfaits NordVPN sur 2 ans comportaient trois mois supplémentaires au moment de la rédaction, ce qui représente une couverture de 27 mois pour le prix de 24.

Comme vous pouvez le voir dans les tableaux, le prix de NordVPN augmente considérablement une fois ces tarifs de lancement terminés.

De plus, NordVPN indique en petits caractères que si vous optez pour un abonnement de deux ans, il sera automatiquement renouvelé pour un an une fois terminé. De plus, vous serez facturé au « prix de renouvellement alors applicable », qui en Les conditions générales signifient que si les tarifs annuels de NordVPN augmentent entre-temps (ce qui sera presque certainement le cas), c’est à cela que vous serez automatiquement inscrit à la fin du contrat.

Le mieux est d’annuler ou de renouveler votre contrat avant que cela n’arrive. Si vous souhaitez réaliser des économies, consultez les offres de NordVPN ici.

C’est la même situation avec Surfshark dans la mesure où une fois votre contrat de 2 ans terminé, vous êtes facturé du même montant, mais c’est pour un abonnement d’un an, ce qui fait une augmentation de prix de 100 %.

Comme pour NordVPN, la meilleure chose à faire serait d’annuler avant la fin de votre abonnement Surfshark VPN de 2 ans. Ensuite, consultez les prix de Surfshark VPN ici.

Verdict

Ces deux services VPN offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils offrent des vitesses élevées, prennent la confidentialité des utilisateurs au sérieux et peuvent se référer à des politiques de non-journalisation auditées de manière indépendante.

Alors, lequel est le meilleur ? Pour la plupart des gens, nous devrions dire NordVPN, car il offre des vitesses globales plus rapides et débloque davantage de services de streaming, ce qui sera des considérations clés pour la plupart des acheteurs.

Les utilisateurs expérimentés peuvent préférer Surfshark VPN, car il n’y a aucune limitation sur le nombre d’appareils connectés au VPN en même temps. Six appareils – ce que vous obtenez avec NordVPN – suffiront probablement à la plupart des foyers, mais ceux qui disposent de plus d’appareils qu’ils ne peuvent en compter peuvent se sentir limités par cela.