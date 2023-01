NordVPN réussit le troisième audit indépendant de non-journalisation

NordVPNun choix CNET pour l’un des meilleurs VPNa récemment terminé un audit par un tiers de ses déclarations d’absence de journaux, la société dit mardi. L’audit a été mené par Deloitte – l’un des “quatre grands” cabinets d’audit – entre le 21 novembre et le 10 décembre 2022, qui a confirmé dans son rapport indépendant d’assurance raisonnable que NordVPN n’a enregistré ni stocké aucun journal d’utilisateurs. activité pendant la durée de l’audit.

“Nord garantit une politique stricte de non-journalisation des services NordVPN, ce qui signifie que votre activité Internet lors de l’utilisation des services NordVPN n’est pas surveillée, enregistrée, enregistrée, stockée ou transmise à un tiers”, déclare NordVPN dans son Politique de confidentialité. “Nous ne stockons pas la bande passante utilisée, les journaux de trafic, les adresses IP ou les données de navigation.”

Si un fournisseur VPN ne collecte pas ou ne stocke pas les journaux de l’activité de ses utilisateurs, le fournisseur ne serait pas en mesure de fournir de telles données si les autorités le demandaient. Mais les revendications de non-journalisation d’un VPN ne peut jamais être entièrement vérifié avec une certitude à 100 %, un audit tiers peut offrir une assurance substantielle que les affirmations du fournisseur VPN sont authentiques et constitue un élément clé pour assurer la transparence aux consommateurs.

Dans le cadre de son évaluation des revendications de non-journalisation de NordVPN, Deloitte a inspecté la configuration des serveurs et les processus de déploiement des serveurs VPN standard, double VPN, obfusqués, Onion Over VPN et P2P de NordVPN. Deloitte a constaté qu’au 10 décembre 2022, “le service NordVPN est mis en œuvre comme décrit”.

“Nos utilisateurs doivent savoir qu’ils peuvent nous faire confiance. Lorsque les gens utilisent un service VPN, ils doivent savoir qu’il ne surveillera pas leurs données”, a déclaré Vykintas Maknickas, stratège produit NordVPN. “Ils doivent avoir confiance dans la sécurité et l’efficacité de ses fonctionnalités et de son infrastructure. C’est à cela que sert notre processus d’audit.”

Les revendications de non-journalisation de NordVPN ont déjà été auditées et confirmées par PwC en 2018 et 2020.