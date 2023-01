NordVPN prouve à nouveau que sa politique de non-journalisation fait ce qu’elle dit

NordVPN est depuis longtemps notre service VPN le plus recommandé. Ce n’est peut-être pas le moins cher, mais il coche toutes les cases : performances, confidentialité, sécurité, prise en charge de nombreux appareils différents et ce n’est pas trop cher non plus.

L’une des principales raisons pour lesquelles il est capable de cocher la case de confidentialité n’est pas parce qu’il prétend qu’il n’enregistre aucune donnée utilisateur, mais parce que sa politique de non-journalisation a été auditée par une société indépendante et confirmée comme étant vraie.

Ces audits sont, de par leur nature, des contrôles ponctuels. Cela signifie que les résultats étaient valides lorsque l’audit a été effectué, mais qu’ils pourraient être différents aujourd’hui.

C’est pourquoi c’est une excellente nouvelle pour NordVPN utilisateurs, ainsi que tous ceux qui envisagent de s’inscrire, que Deloitte vient de réaliser un troisième audit et a une fois de plus constaté que NordVPN respecte vraiment sa politique de non-journalisation.

Le premier a été réalisé en 2018, avec un second en 2020. Ce dernier s’est déroulé sur plusieurs semaines entre novembre et décembre 2022 et a testé non seulement le VPN standard mais aussi le Double VPN (où la connexion est acheminée via deux serveurs), Onion Over VPN et sur ses serveurs P2P.

Deloitte a vérifié les configurations des serveurs pour s’assurer qu’ils étaient configurés pour n’enregistrer aucune donnée, ainsi que les journaux techniques et les autres serveurs faisant partie de l’infrastructure de Nord.

Souvent, lorsque les fournisseurs de VPN font effectuer un audit, ils ne rendent pas le rapport accessible au public, ce qui signifie que les utilisateurs doivent toujours croire sur parole que l’audit a vraiment confirmé qu’ils respectent leur promesse de confidentialité.

Heureusement, ce n’est pas le cas ici, et tout le monde peut lire le rapport complet pour se rassurer car il y a un lien vers celui-ci sur le site Web de NordVPN.

Que signifie “pas de journaux” ?

Lorsqu’un VPN dit qu’il s’agit d’un service “sans journaux”, cela signifie qu’il ne conserve pas d’enregistrements de l’activité de ses utilisateurs.

Dans le cas de NordVPN, cela signifie qu’il n’enregistre pas votre adresse IP d’origine, les heures de connexion et de déconnexion des serveurs, la quantité de données que vous téléchargez, les fichiers que vous téléchargez, les sites Web que vous visitez ni aucune autre information.

Ce n’est pas spécial ou inhabituel : tout bon VPN devrait fonctionner de la même manière car l’objectif est de donner aux utilisateurs la confidentialité – le P du VPN – et de s’assurer qu’il n’y a jamais de données à transmettre aux autorités si jamais elles sont demandées. .

Si un VPN fait garder des journaux de ce type d’informations et a été obligé de le donner, par exemple, à un tribunal, alors il pourrait lier l’activité à un utilisateur spécifique.

La plupart des gens n’utilisent pas de VPN pour enfreindre la loi, et nous ne suggérons certainement pas que NordVPN offre un moyen sûr de le faire. L’audit est simplement une preuve supplémentaire que NordVPN fait ce qu’il dit en matière de confidentialité, ce qui devrait rassurer ses millions d’utilisateurs.