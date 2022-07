NordVPN Meshnet : ce qu’il fait et comment l’utiliser

NordVPN a ajouté une toute nouvelle fonctionnalité qui est disponible pour (presque) tous les abonnés, et elle est incluse dans votre abonnement, vous n’avez donc pas à payer de supplément et vous pouvez commencer à l’utiliser immédiatement.

Cela s’appelle Meshnet et c’est un peu comme une application d’accès à distance qui vous permet de connecter facilement deux appareils partout dans le monde.

Sauf qu’il ne s’agit pas seulement d’une connexion à distance : il utilise le protocole NordLynx de NordVPN et vous permet efficacement de créer votre propre serveur NordVPN. Au lieu de vous connecter à Internet via un serveur NordVPN comme vous le feriez habituellement, avec Meshnet, vous pouvez connecter directement deux appareils ensemble à l’aide d’un tunnel VPN crypté.

Pourquoi voudriez-vous faire ça? D’une part, c’est un moyen simple d’accéder en toute sécurité à des fichiers sur un PC domestique à partir d’un téléphone Android ou d’un iPhone (ou même d’un autre PC).

Vous pouvez également l’utiliser pour accéder à d’autres éléments s’exécutant sur un PC domestique, tel qu’un serveur Web, sans avoir à faire en sorte que ce serveur soit connecté à Internet.

Alternativement, vous pouvez utiliser Meshnet pour héberger des jeux en ligne sans avoir à vous soucier de la redirection de port et de tous les tracas que cela implique habituellement.

Meshnet vous permet également d’acheminer le trafic via un autre appareil, dans les situations où vous devez utiliser l’adresse IP d’un autre appareil pour accéder à Internet. NordVPN offre l’exemple du routage du trafic de votre téléphone (pendant vos vacances à l’étranger) via un ordinateur portable à domicile afin que vous puissiez accéder à Internet comme si vous étiez chez vous.

Cependant, si NordVPN a des serveurs dans votre pays, il est difficile d’imaginer pourquoi vous ne vous connecteriez pas plus facilement via ceux-ci à la place.

Certes, Meshnet est une fonctionnalité de niche destinée principalement aux utilisateurs expérimentés plutôt qu’à ceux qui utilisent NordVPN principalement pour débloquer les services de streaming.

Comme vous l’avez probablement deviné, l’application NordVPN doit être installée sur tous les appareils qui vont utiliser Meshnet et, si vous vous connectez à des appareils qui ne vous appartiennent pas, vos amis (ou quiconque possède ces appareils) le feront. besoin d’avoir un abonnement ainsi.

Vous pouvez connecter jusqu’à 10 de vos propres appareils et 50 appareils externes.

Lorsqu’il est activé, Meshnet vous donne une adresse IP unique (différente de celle que vous obtiendriez lors de la connexion à un serveur NordVPN) et une URL spéciale afin que vous puissiez vous connecter plus facilement à des appareils distants sans avoir besoin de l’adresse IP.

Meshnet est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS mais – au moment de la rédaction – il n’était possible d’acheminer le trafic que via des machines Windows et Linux. NordVPN prévoit d’ajouter des Mac à cette liste à l’avenir.

Comment activer NordVPN Meshnet

Nous couvrirons Windows et iOS ici : c’est un processus très similaire sur d’autres plates-formes.

Pour les fenêtresSuivez ces étapes.

1. Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de l’application. NordVPN Il n’hésite pas à vous harceler lorsqu’une mise à jour est disponible, et vous saurez si elle est à jour ou non car si elle est ancienne, vous ne verrez pas la nouvelle icône Meshnet dans le menu de gauche (flèche). Cliquez sur l’icône. 2. Cliquez sur les écrans d’information NordVPN Vous verrez quelques écrans expliquant Meshnet, alors cliquez simplement sur Continuer pour les parcourir. 3. Comprendre les risques NordVPN L’écran d’information final décrit les risques de se connecter via les appareils d’autres personnes, ainsi que de les laisser se connecter au vôtre. Vous ne devez utiliser Meshnet qu’avec des appareils appartenant à des personnes de confiance. Si vous êtes à l’aise avec cela, cliquez sur Activer Meshnet. 4. Associer un nouvel appareil NordVPN Maintenant que Meshnet est activé, vous devriez voir un écran comme celui ci-dessus, montrant votre URL personnelle spécifique à l’appareil que vous utilisez. Il y a aussi l’adresse IP si vous avez besoin de l’utiliser à la place. Vous devez maintenant activer Meshnet sur au moins un autre appareil, puis les lier ensemble afin d’utiliser réellement la fonctionnalité. 5. Activer Meshnet sur un iPhone NordVPN Encore une fois, assurez-vous que votre application NordVPN est à jour et vous verrez la nouvelle icône Meshnet en bas (deuxième à gauche). Appuyez dessus. 6. Activer le réseau maillé NordVPN Appuyez simplement sur le bouton bleu pour activer Meshnet. sept. Activer Meshnet NordVPN Maintenant, vous verrez une bascule qui vous permet d’activer et de désactiver Meshnet. Il est désactivé par défaut, alors appuyez sur la bascule pour l’activer. 8. Passer à NordLynx NordVPN Sur les iPhones, le protocole par défaut pour NordVPN est IKEv2 et Meshnet utilise NordLynx, vous verrez donc probablement une invite pour se reconnecter et continuer. 9. Notez votre nom Meshnet NordVPN Vous devriez maintenant voir un message confirmant que le Meshnet est activé, ainsi que le nom unique et l’adresse IP de votre appareil. Appuyez sur COMPRIS Lorsque vous avez noté ces détails. dix. Associez-le à un autre appareil NordVPN Vous devriez maintenant voir un écran comme celui ci-dessus. Sous Vos appareils, vous devriez d’abord voir l’ordinateur que vous avez configuré avec Meshnet – si vous avez suivi toutes les étapes de ce guide. Vous ne devriez pas avoir besoin de le lier à votre téléphone car tous les appareils sous votre compte NordVPN sont automatiquement liés. 11. Inviter quelqu’un d’autre à se connecter sur Meshnet NordVPN Quel que soit l’appareil que vous utilisez, il y aura un bouton ou une option “Lier un nouvel appareil” dans l’onglet Meshnet. Cliquez ou appuyez dessus et vous verrez un champ où vous pouvez entrer une adresse e-mail. Il doit s’agir de celui associé au compte NordVPN de la personne. Ils verront alors cette invitation dans leur application NordVPN. Avant d’appuyer sur le bouton Envoyer une invitation, assurez-vous de décocher « Autoriser les connexions entrantes » si vous ne voulez pas que leur appareil se connecte au vôtre. Vous pourrez modifier cette option ultérieurement. Si vous utilisez Windows ou Linux, vous verrez également une case à cocher Autoriser le routage du trafic. Encore une fois, décochez cette case si vous ne voulez pas que l’autre appareil puisse acheminer sa connexion via la vôtre.

Comment utiliser Meshnet

Maintenant que les appareils sont liés, c’est vraiment à vous de décider comment utiliser ce lien.

Si vous souhaitez héberger un serveur de jeu, il vous suffit de donner aux autres votre nom Meshnet (comme jimmartin-everest.nord) ou votre adresse IP Meshnet afin qu’ils puissent l’entrer dans leur jeu et se connecter à votre serveur.

Nous ne pouvons pas fournir d’instructions précises à ce sujet, car chaque jeu diffère dans la façon dont il affiche les options multijoueurs.

De même, les instructions spécifiques pour accéder à distance aux fichiers sortent du cadre de cet article, mais si vous vouliez accéder aux fichiers (ou aux photos) à partir d’un PC ou d’un ordinateur portable Windows à l’aide de votre téléphone Android ou iPhone, vous devez utiliser l’Explorateur de fichiers Windows pour sélectionnez le(s) fichier(s) que vous souhaitez rendre disponible et utilisez l’option Partager pour le configurer.

Sur votre téléphone, vous aurez besoin d’une application d’exploration de fichiers qui peut se connecter à des appareils distants, et vous devrez entrer ce nom Meshnet ou cette adresse IP dans cette application pour voir les fichiers partagés.

Bien que l’activation de Meshnet soit assez simple, la configuration du partage de fichiers et de l’hébergement de jeux peut être assez difficile.

Meshnet n’est pas pour tout le monde, et vous avez besoin d’une bonne raison pour l’utiliser.

Pour de nombreuses personnes, un moyen plus simple d’accéder aux fichiers et aux photos de n’importe où consiste simplement à utiliser un service de stockage en nuage.