Nordstrom prend une participation dans 4 marques de mode Asos pour séduire les jeunes acheteurs

Nordstrom a annoncé dimanche avoir acquis une participation minoritaire dans quatre marques de vêtements appartenant à la maison de couture britannique en ligne Asos.

Les marques – Topshop, Topman, Miss Selfridge et la marque de vêtements de sport HIIT – ciblent toutes les jeunes consommateurs dans la vingtaine. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

Le président et chef de la marque de Nordstrom, Pete Nordstrom, a déclaré qu’il considérait la collaboration comme un moyen de redéfinir le modèle commercial d’un grossiste, tel que Nordstrom, travaillant avec un détaillant. Il s’attend également à ce qu’il ouvre la possibilité de nouveaux partenariats stratégiques à l’avenir.

Bien qu’Asos conservera le contrôle opérationnel et créatif des marques Topshop, Nordstrom détiendra les droits exclusifs de vente au détail pour Topshop et Topman à travers l’Amérique du Nord.

« Apporter les marques Asos, y compris Topshop et Topman, à nos clients nous permet de créer de la nouveauté et de l’excitation », a déclaré Pete Nordstrom dans un communiqué.

Le grand magasin est le distributeur exclusif de Topshop et Topman aux États-Unis depuis 2012. Nordstrom sera désormais le seul emplacement physique pour ces marques dans le monde.

À partir de cet automne, les clients pourront également récupérer les commandes en ligne d’Asos dans tous les emplacements Nordstrom et Nordstrom Rack, ont indiqué les sociétés.

Asos acquis Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT en février. Les marques ont été mises en faillite après qu’Arcadia Group, l’empire britannique de la vente au détail dirigé par le milliardaire Philip Green pendant 18 ans, ait déposé une demande de mise en faillite à la fin de l’année dernière. Les fermetures initiées tout au long de 2020 en raison de la pandémie ont porté un coup dur à Arcadia, qui exploitait des centaines de magasins. Asos, quant à lui, avait un modèle commercial uniquement en ligne.

Nordstrom cherche des moyens de faire en sorte que ses clients existants reviennent fréquemment faire leurs achats, tout en atteignant des personnes qui n’ont jamais visité ses magasins ou son site Web auparavant. Il a l’occasion de le faire à la sortie de la pandémie – d’autant plus que de nombreuses personnes retournent au travail et à l’école et ont besoin de nouvelles garde-robes.

L’entreprise espère qu’en offrant exclusivement des produits de Topshop, Topman, Miss Selfridge et HIIT, Nordstrom touchera une jeune génération d’acheteurs qui ont un pouvoir d’achat croissant.

Il pourrait aussi utiliser un coup de pouce. Nordstrom n’a pas encore dépassé ses revenus d’avant la pandémie. Pour la période de trois mois terminée le 1er mai, ses ventes ont baissé de 13 % par rapport à 2019. Les coûts de main-d’œuvre et d’expédition élevés, ainsi que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ont ajouté une pression supplémentaire sur ses activités.

Les actions de Nordstrom ont augmenté d’environ 15% depuis le début de l’année. La société a une capitalisation boursière de 5,7 milliards de dollars.