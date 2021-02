Nordstrom organise une énorme vente d’hiver – voici ce qu’il faut acheter

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Si vous ressentez quelque chose comme nous, le printemps ne peut pas arriver assez tôt. La réalité, cependant, est qu’il nous reste encore plus d’un mois de saison à portée de main, avec nos pulls, bottes d’hiver, chapeaux et gants toujours en forte rotation. Entrez: The Nordstrom Winter Sale.

Courir à travers Dimanche 21 février, cet événement d’épargne offre jusqu’à 50% de réduction sur un grand nombre d’articles les plus vendus pour les hommes, les femmes et la maison de toutes vos marques préférées – pensez à UGG, The North Face, Sorel et plus. Fondamentalement? Vous économiserez sur tout ce dont vous avez besoin pour survivre jusqu’à ce que le printemps apparaisse dans toute sa splendeur saisonnière.

Ces bottes Greda imperméables en cuir UGG illustrées, par exemple, passent de 149,96 $ à 99,90 $ pour une réduction de 33%. Ces chaussures, qui ont reçu des critiques élogieuses de plus de 100 acheteurs Amazon, sont disponibles en trois couleurs différentes et disposent d’une semelle intérieure en mousse rembourrée avec une doublure UGGPure. (Notez que vous pourrez peut-être l’obtenir pour quelques dollars de moins en fonction de votre taille sur Amazon.)

Les hommes, quant à eux, peuvent consulter les vêtements d’extérieur les mieux notés, comme cette veste compressible écologique The North Face Thermoball, qui passe de 50% de 199 $ à 99,50 $. Les clients de Nordstrom apprécient le fait qu’il ne prend presque pas de place et qu’il soit à la fois léger et chaud. Il a un col montant et un ourlet en cordon de serrage.

Vous voulez voir toutes les meilleures offres que vous pouvez obtenir de cette vente stellaire? Découvrez nos meilleurs choix ci-dessous.

Les meilleures offres pour acheter des soldes d’hiver Nordstrom

Hommes

Maison

