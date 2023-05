Nordstrom JWN se tourne vers Nordstrom Rack pour sa croissance

Signalisation à l’extérieur d’un magasin de détail Nordstrom Rack à New York, États-Unis, le jeudi 25 août 2022. Gaby Jones | Bloomberg | Getty Images

Les acheteurs sont avides de bonnes affaires car ils paient plus pour la nourriture et les produits de première nécessité. Les gens recherchent des vêtements et des accessoires alors qu’ils jonglent à nouveau avec les fêtes, les vacances et les journées au bureau. Mais cela n’a pas aidé la chaîne hors-prix de Nordstrom, Nordstrom Rack. La marque reste un point faible dans le portefeuille global de Nordstrom, avec des ventes totalisant 4,81 milliards de dollars au cours de l’exercice le plus récent, en dessous des niveaux d’avant la pandémie. Au cours du trimestre des fêtes, les ventes nettes de Nordstrom Rack ont ​​chuté d’environ 8 %, sous-performant la baisse d’environ 2 % de la bannière éponyme de la société. Malgré les difficultés de Rack, l’opérateur de grands magasins basé à Seattle parie qu’il peut transformer la chaîne en retard en un moteur de croissance. Il prévoit d’ouvrir 20 magasins cette année – et d’autres à venir par la suite. Nordstrom Rack a formé une équipe de direction dédiée, qui comprend des vétérans hors prix. Et il a mis l’accent sur les marques appréciées qui se vendent bien. Le succès ou l’échec de l’effort de redressement de Nordstrom Rack pourrait façonner l’avenir de l’entreprise. Les ventes globales de Nordstrom stagnaient même avant la pandémie de Covid. Aujourd’hui, les marchandises discrétionnaires sont sous pression en raison de l’inflation, et les coûts plus élevés des produits de première nécessité ont a davantage poussé les consommateurs vers des noms hors de prix. Ces chaînes comme TJMaxx , Magasins Ross et Magasins Burlington ont ouvert plus de magasins et séduit de nouveaux clients, générant un trafic piétonnier plus élevé que ce que Nordstrom Rack a connu.

Nordstrom, quant à lui, se prépare à une baisse des ventes. Il a déclaré en mars qu’il s’attendait à une baisse des revenus de 4% à 6% au cours de cet exercice par rapport au précédent. Cela inclut l’effet de sa récente décision de fermer ses magasins et ses activités en ligne au Canada. Les dirigeants de l’entreprise ont attribué le ralentissement des ventes à des problèmes spécifiques à Nordstrom, ainsi qu’à une économie plus difficile. Dans une interview accordée à CNBC, Le directeur des magasins, Jamie Nordstrom, a déclaré que les magasins Rack avaient été touchés par des problèmes d’inventaire pendant la pandémie. Les étagères oscillaient entre avoir trop d’articles et trop peu. Et il a ajouté que trop d’articles provenaient de marques que les clients avant-gardistes ne reconnaissaient pas. « Si vous êtes entré dans un rack Nordstrom, vous avez vu une marque dont vous n’avez jamais entendu parler. Ce n’est probablement pas quelque chose que nos clients recherchent », a-t-il déclaré. « Si j’entrais dans un magasin Rack – et j’ai travaillé dans cette industrie toute ma vie – s’il y a une marque dont je n’ai jamais entendu parler, [it’s] probablement pas une grande marque. C’est ce que nous avons corrigé. » Le PDG Erik Nordstrom a déclaré les acheteurs sont également devenus plus hésitants à dépenser. Lors d’un appel avec des investisseurs en mars, il a déclaré le détaillant a vu les acheteurs réduire leurs dépenses à la fin juin et pendant la période des fêtes. La tendance a été plus prononcée chez Rack et chez les clients les plus modestes que dans les magasins phares de la chaîne. Il a déclaré qu’un peu plus de la moitié de la baisse des ventes de Rack au cours du quatrième trimestre fiscal était due aux actions de l’entreprise pour augmenter les bénéfices. Celles-ci incluent des mesures visant à éliminer l’exécution des commandes en ligne en magasin et à augmenter le montant minimum que les gens doivent dépenser en ligne pour bénéficier de la livraison gratuite. Dans la récente lettre de la société aux actionnaires, Erik Nordstrom a reconnu que la société avait échoué au cours de la dernière année. Il a déclaré que l’amélioration des ventes de Nordstrom Rack était l’une de ses principales priorités.

Les ventes numériques pourraient donner un avantage à Rack : les joueurs hors prix ont été plus lents à se déplacer en ligne, car ils se concentrent sur la chasse au trésor en personne. Mais le trafic des magasins de Nordstrom Rack a pris du retard par rapport aux bannières traditionnelles à bas prix comme Ross Dress for Less, Burlington, Marshalls et TJ Maxx par rapport à la période de l’année précédente, selon les données mensuelles de Placer.ai, qui suit le trafic piétonnier des commerces de détail. En avril, par exemple, le trafic en magasin a diminué de près de 16 % d’une année sur l’autre chez Nordstrom Rack, contre une croissance d’environ 3 % chez TJMaxx et chez Marshalls. Le trafic des magasins d’une année sur l’autre en avril a diminué d’environ 7 % à Ross et d’environ 3 % à Burlington. Cependant, le trafic en magasin ne saisit pas le nombre d’articles avec lesquels les acheteurs partent – ni le montant qu’ils achètent en ligne à la maison. Les luttes de Nordstrom ont attiré l’attention de l’extérieur. L’investisseur activiste Ryan Cohen, président de GameStop et fondateur de Moelleux , a pris une participation dans la société plus tôt cette année par l’intermédiaire de sa société d’investissement, RC Ventures. Il a poussé à des changements au sein de l’entreprise alors que les ventes stagnaient. Cohen a retiré sa proposition de nommer deux candidats au conseil d’administration de Nordstrom, mais garde les options ouvertes, notamment en proposant à nouveau des changements de membres du conseil d’administration, selon une source proche du dossier. Cohen a refusé de commenter. Nordstrom a également refusé de commenter le différend avec les militants, mais a déclaré dans un communiqué que la société « reste concentrée sur l’exécution de sa stratégie et sur la croissance rentable à long terme et la création de valeur ». Dans un tweet vendredi, Cohen a fait référence à cet article sur Nordstrom Rack avec une réponse en une phrase : « Les actionnaires veulent des réductions de coûts et pas de copinage. » Par ailleurs, la société a récemment ajouté Eric Sprunk, ancien COO de Nike, à son conseil d’administration. Cette semaine, il a également nommé l’ancienne dirigeante de Target, Cathy Smith, comme nouvelle directrice financière. Les actions de Nordstrom reflètent ses performances médiocres. Le titre a chuté d’environ 6 % jusqu’à présent cette année, sous-performant la croissance de 7 % du S&P 500 et gain de 1 % de la vente au détail XRT . Son action a clôturé à 15,13 dollars jeudi, soit environ la moitié de son sommet de 52 semaines. Nordstrom offrira des mises à jour sur sa stratégie de redressement lorsqu’elle publiera ses résultats le 31 mai.

‘Golden moment’ à prix réduit

Nordstrom Rack, une marque qui s’adresse aux fashionistas à la recherche de bonnes affaires, a été fondée en 1973. Alors que le grand magasin a fermé certains magasins à gamme complète, il a ouvert davantage d’emplacements hors prix. Les magasins Nordstrom Rack sont plus nombreux que les magasins homonymes de la société, avec 241 emplacements à travers le pays, selon les documents déposés par la société. Mais d’autres noms hors prix ont des ventes plus élevées et une plus grande empreinte.

Jamie Nordstrom a déclaré que les magasins Rack sont « le plus grand véhicule du détaillant pour l’acquisition de nouveaux clients ». Les clients plus jeunes et avec moins de revenus disponibles sont souvent présentés à Nordstrom par le biais de la chaîne à bas prix, puis se dirigent vers le magasin homonyme plus cher, a déclaré Jamie Nordstrom. Il a ajouté que les clients de Nordstrom ont tendance à acheter les deux marques. Les magasins Nordstrom Rack représentaient plus de 40% des nouveaux clients en 2022, a déclaré le PDG Erik Nordstrom lors de l’appel aux résultats de mars. Les magasins sont également un moyen de sortir la marchandise de son activité de gamme complète, tout en la vendant de manière rentable, a déclaré Jamie Nordstrom. Rack achète également sur les soldes des marques. Alors qu’il fonde ses espoirs de croissance sur les emplacements hors-prix, Nordstrom a également transformé les magasins Rack en centres de commerce électronique. Les clients peuvent récupérer et retourner leurs achats en ligne dans les magasins Rack, qui ont tendance à être plus proches et plus pratiques que les magasins des centres commerciaux. D’autres grands magasins se sont également développés dans le hors-prix. Des noms comme les magasins Saks Off Fifth et Macy’s Backstage s’inscrivent dans l’accent accru mis sur les articles à bas prix. Pourtant, les détaillants sont confrontés à une tension inhérente s’ils essaient de jongler avec les deux types de magasins, a déclaré Simeon Siegel, analyste du commerce de détail chez BMO Capital Markets. Les détaillants hors prix gagnent de l’argent en étant opportunistes. Ils achètent des articles accrocheurs de marques réputées désireuses de vendre des marchandises hors saison ou excédentaires. Les détaillants avec des commerces à prix plein peuvent tomber dans le piège d’utiliser les magasins pour garer leur propre marchandise qui ne s’est pas vendue et que peu de gens veulent, dit-il. Cela peut nuire à l’expérience des acheteurs et à la discipline des commerçants. « Le hors-prix doit avoir une concentration maniaque sur l’achat des erreurs des autres », a-t-il déclaré. « Pas le vôtre. » Adrienne Yih, analyste de la vente au détail chez Barclays, a déclaré que Nordstrom Rack, au cours des premières années, s’appuyait fortement sur la marchandise de ses grands magasins. Il n’a pas le même muscle que les joueurs hors prix de longue date, qui ont des équipes qui achètent rapidement des articles à prix chaud. Elle a qualifié 2023 de « moment d’or » du hors-prix, car de nombreux détaillants et marques se sont retrouvés coincés avec beaucoup d’inventaire supplémentaire. Les acheteurs avertis peuvent obtenir de la bonne marchandise à moindre coût. « Savoir quoi acheter à quel prix peut être plus important dans cet environnement », a déclaré Yih. Yih a ajouté que Rack n’a pas la même envergure que les concurrents hors prix, qui ont de grandes catégories comme les articles ménagers et la nourriture. De plus, Nordstrom risque de voler les ventes de son entreprise éponyme, a-t-elle déclaré.

Rack a une « longue piste »

Jamie Nordstrom a déclaré qu’un petit pourcentage de la marchandise de Nordstrom Rack provient de ses magasins de grande taille. Il a refusé de préciser davantage. En plus des transferts depuis les magasins, il achète des achats directs et de clôture auprès de marques et propose certains produits fabriqués par Nordstrom. Mais lui et d’autres dirigeants de Nordstrom ont reconnu que le Rack avait perdu son chemin.