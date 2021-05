Nordstrom (JWN) rapporte que les résultats du premier trimestre 2021 manquent

Nordstrom a annoncé mardi un chiffre d’affaires meilleur que prévu pour le premier trimestre de l’exercice, alors que les acheteurs se présentaient à nouveau dans ses magasins pour acheter de nouvelles chaussures, lunettes de soleil et maillots de bain pour des sorties sociales.

Mais son action a chuté d’environ 7% en négociation prolongée alors que le détaillant a enregistré une perte plus importante que prévu et a maintenu ses perspectives pour l’année complète, malgré d’autres rivaux de détail qui ont augmenté leurs prévisions ces derniers jours.

La direction a déclaré que les coûts de main-d’œuvre et d’expédition élevés, en plus des contraintes de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie du vêtement, créent une pression continue sur ses activités.

Voici comment Nordstrom a fait au cours de la période close le 1er mai, par rapport à ce que les analystes prévoyaient, en utilisant les données Refinitiv:

Perte par action: 1,05 $ contre 57 cents attendus

Chiffre d’affaires: 3,01 milliards de dollars contre 2,90 milliards de dollars attendus

Nordstrom a déclaré une perte pour la période de 166 millions de dollars, ou 1,05 $ par action, comparativement à une perte de 521 millions de dollars, ou 3,33 $ par action, un an plus tôt. C’était plus large que la perte de 57 cents par action que les analystes anticipaient, sur la base des données Refinitiv.

Il a déclaré un chiffre d’affaires total de 3,01 milliards de dollars, contre 2,12 milliards de dollars un an plus tôt. Cela a dépassé les attentes de 2,90 milliards de dollars.

Les ventes nettes, qui n’incluent pas les revenus des cartes de crédit, ont augmenté de 44% par rapport à l’année précédente, lorsque les magasins de Nordstrom ont été fermés pendant environ la moitié du trimestre en raison des restrictions mises en place pendant la pandémie de Covid. Mais les ventes nettes ont diminué de 13% par rapport à la même période de l’exercice 2019.

La société a déclaré avoir ajouté 20% d’articles en plus parmi lesquels les acheteurs pouvaient choisir, par rapport à il y a deux ans, car elle investit davantage dans les catégories de la maison, des actifs et des enfants.

Pour la marque à prix plein de Nordstrom, les ventes nettes ont augmenté de 37% par rapport à un an plus tôt, mais ont diminué de 13% par rapport à 2019. Les ventes nettes de Nordstrom Rack ont ​​augmenté de 59% d’une année sur l’autre, mais ont également diminué de 13% sur une base de deux ans.

Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail, a souligné que les résultats de Nordstrom Rack sont inférieurs à ceux de ses concurrents TJX et Ross Stores, qui sont tous deux revenus à des niveaux de ventes pré-pandémiques.

« L’ensemble du segment hors-prix est au milieu d’une poussée de croissance significative alors que l’économie de consommation s’ouvre à nouveau », a déclaré Saunders dans une note aux clients. « À notre avis, Nordstrom Rack ne participe tout simplement pas à ce boom au même degré que les autres. »

Les ventes numériques de Nordstrom ont augmenté de 23% par rapport aux niveaux de 2020 et de 28% par rapport à la même période en 2019. Nordstrom a déclaré que son activité de commerce électronique représentait 46% des ventes totales du dernier trimestre.

Le taux de personnes effectuant leurs achats a augmenté de 15% par rapport aux niveaux de 2019, a déclaré Nordstrom, car de plus en plus de clients se sont rendus sur son site Web et ses magasins dans l’intention d’acheter quelque chose.

Le PDG Erik Nordstrom a cité la force continue de ses magasins Nordstrom et de son activité Nordstrom Rack à prix réduit, qui cible des clients plus soucieux des coûts, pour la croissance des ventes d’une année à l’autre. Il a déclaré que la société était optimiste quant à sa capacité à capitaliser sur la « demande refoulée » au cours des mois d’été à venir.

La vente annuelle d’anniversaire de la société est programmée pour le deuxième trimestre de cette année, a-t-il ajouté, ce qui devrait s’aligner sur le retour d’un plus grand nombre d’Américains aux activités prépandémiques et à rafraîchir leur garde-robe.

Néanmoins, la chaîne de grands magasins a réaffirmé ses perspectives fiscales 2021 qui prévoient une croissance des revenus de plus de 25%. Il prévoit également que le numérique stimulera la moitié de ses activités d’ici la fin de l’année.

Les détaillants Macy’s et Kohl’s ont récemment publié des résultats fiscaux du premier trimestre qui ont dépassé les estimations de Street et ont relevé leurs perspectives 2021 respectives.

« Bien qu’il existe encore une incertitude considérable concernant Covid-19, nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs pour 2021 et à générer une croissance des ventes rentable à mesure que la demande se rétablit », a déclaré Anne Bramman, CFO de Nordstrom, dans des remarques préparées.

À la clôture du marché mardi, les actions de Nordstrom sont en hausse d’environ 17% depuis le début de l’année. Sa capitalisation boursière est de 5,8 milliards de dollars.

Retrouvez l’intégralité du communiqué de presse sur les résultats de Nordstrom ici.