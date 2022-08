Nordstrom (JWN) publie ses résultats du deuxième trimestre 2022

Nordstrom a réduit mardi ses prévisions financières pour l’ensemble de l’année alors que la chaîne de grands magasins fait face à une surabondance de stocks et à un ralentissement de la demande.

Les prévisions à la baisse du détaillant sont intervenues alors même qu’il a annoncé des bénéfices et des ventes au deuxième trimestre fiscal en avance sur les estimations des analystes. Ses actions ont baissé de 13% en négociation prolongée.

“Le trafic client et la demande ont considérablement ralenti à partir de fin juin, principalement chez Nordstrom Rack”, a déclaré le PDG Erik Nordstrom dans un communiqué de presse. “Nous ajustons nos plans et prenons des mesures pour naviguer dans cette dynamique à court terme, notamment en alignant les stocks et les dépenses sur les tendances récentes.”

Nordstrom voit désormais ses ventes annuelles, y compris les revenus des cartes de crédit, augmenter de 5 % à 7 %, par rapport à une fourchette précédente prévoyant une augmentation de 6 % à 8 %. Il demande que le bénéfice ajusté par action se situe dans une fourchette de 2,30 $ à 2,60 $, en baisse par rapport à une prévision antérieure de 3,20 $ à 3,50 $.

Voici comment Nordstrom s’est comporté au cours de son deuxième trimestre fiscal par rapport à ce que les analystes anticipaient, sur la base des estimations de Refinitiv :

Bénéfice par action : 81 cents ajustés contre 80 cents attendus

Chiffre d’affaires : 4,1 milliards de dollars contre 3,97 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net de Nordstrom au cours de la période de trois mois terminée le 30 juillet est passé à 126 millions de dollars, ou 77 cents par action, contre 80 millions de dollars, ou 49 cents par action, un an plus tôt.

Les ventes sont passées de 3,66 milliards de dollars à 4,10 milliards de dollars.

