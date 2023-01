Nordstrom coule après que le détaillant a publié de faibles ventes de vacances

Les acheteurs quittent Nordstrom au King of Prussia Mall le 11 décembre 2022 à King of Prussia, en Pennsylvanie.

Nordstrom a réduit ses attentes en matière de bénéfices et de marges pour l’exercice, qui se termine fin janvier. Il a déclaré que la croissance des revenus pour l’exercice se situerait dans le bas de la fourchette annoncée précédemment de 5% à 7%. Il a déclaré que le bénéfice ajusté par action, hors impact des rachats d’actions potentiels, se situerait entre 1,50 $ et 1,70 $. Cela se compare à ses perspectives précédentes de 2,30 $ à 2,60 $.

Avec les prévisions réduites, Nordstrom devient le dernier détaillant à afficher des signes avant-coureurs concernant le consommateur et à prévoir une année plus difficile à venir. Plus tôt ce mois-ci, Macy’s a déclaré que les ventes du trimestre de vacances se situeraient dans la partie inférieure de sa fourchette attendue. Lululemon a également averti ce mois-ci que ses marges se sont resserrées pendant la période des fêtes, car les marchandises excédentaires et les acheteurs sensibles aux prix ont entraîné davantage de remises.

Dans un communiqué de presse, Nordstrom a déclaré qu’il devait réduire les marchandises plus que prévu pour éliminer les stocks excédentaires. De plus, a déclaré la société, les acheteurs ne dépensaient pas aussi librement que lors des saisons de vacances précédentes.

“Alors que nous continuons à voir une plus grande résilience dans nos cohortes à revenu élevé, il est clair que les consommateurs sont plus sélectifs avec leurs dépenses compte tenu de l’environnement macroéconomique plus large”, a déclaré le PDG Erik Nordstrom dans un communiqué de presse.

Alors que des remises plus importantes nuisent aux bénéfices, il a déclaré que Nordstrom “entrera en 2023 dans une position plus forte alors que nous donnons la priorité au début du nouvel exercice avec des niveaux de stocks propres”.

La société s’attend à ce que les niveaux des stocks de fin d’année soient en baisse d’un pourcentage à deux chiffres par rapport à l’année dernière et à peu près conformes aux niveaux de 2019.

Nordstrom publiera ses résultats du quatrième trimestre le 2 mars.